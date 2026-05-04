Trionfo di musica e solidarietà al Polo Museale di Trani: il tributo a Morricone di Diego Trivellini per UNICEF

Una serata di rara intensità emotiva ha illuminato il, confermando come l'unione tra eccellenza artistica e impegno civile possa generare risultati straordinari. L'evento, organizzato dallain stretta collaborazione con, ha visto protagonista il, richiamando un pubblico numeroso e partecipe per una causa nobile: il sostegno ai progetti umanitari diIl valore della serata è andato ben oltre l'aspetto performativo. Grazie alla sinergia tra le istituzioni coinvolte, il ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza all'UNICEF, trasformando ogni nota eseguita in un contributo concreto per la tutela dei diritti dell'infanzia nel mondo. Lasi conferma così motore pulsante della cultura tranese, capace di coniugare la bellezza dei luoghi con la solidarietà attiva.Il Maestro Diego Trivellini, con la sua inconfondibile fisarmonica elettronica, ha guidato la platea in un viaggio sonoro senza confini. Il programma ha spaziato con maestria dai grandi capolavori della musica classica alle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema mondiale.Il cuore pulsante del concerto è stato il commovente tributo a. Trivellini, legato al Premio Oscar da un profondo legame artistico, ha saputo restituire la grandezza delle sue partiture, evocando atmosfere cinematografiche indimenticabili che hanno trovato nel Polo Museale una cassa di risonanza perfetta.