A Bari lo spettacolo Cambiamenti, con Città dell'Infanzia e Judo Trani

L'8 aprile il Teatro Piccinni di Bari ha accolto uno spettacolo che ha saputo fondere emozione, arte e impegno civile: CAMBIAMENTI, evento di apertura degli Stati Generali dell'Ambiente. Una mattinata straordinaria che ha visto protagonisti Judo Trani e Città dell'Infanzia, sotto il faro di Opes Comitato Provinciale Bari, in una performance che ha unito sport, movimento e narrazione per raccontare il profondo legame tra essere umano e natura.Sul palco, lotta e pattinaggio si sono intrecciati in un racconto simbolico, dove la forza e la grazia si sono fuse per rappresentare la fragilità e la potenza del pianeta. I corpi in movimento hanno dato vita a un dialogo silenzioso ma intenso, in cui l'ambiente è diventato vettore di un patto di alleanza, rispetto e forza congiunta. Ogni gesto, ogni caduta e risalita hanno raccontato la continua ricerca di equilibrio tra l'uomo e la Terra, trasformando lo sport in poesia visiva e in messaggio universale di consapevolezza.CAMBIAMENTI non è stato solo uno spettacolo, ma un'esperienza che ha offerto una nuova consapevolezza: dietro ogni gesto atletico si nasconde molto di più. Riuscire a raggiungere le persone attraverso il linguaggio del corpo e delle emozioni è un atto di autentica meraviglia. Due discipline, che solitamente palpitano nei palazzetti di tutta la nazione, hanno trovato nel teatro un luogo di espressione inedito, dove la potenza della lotta e la leggerezza del pattinaggio si sonoincontrate per raccontare una storia di rinascita e speranza. Il Teatro Piccinni, con la sua eleganza, la sua storia e la sua platea gremita, è diventato il palcoscenico ideale per un messaggio che supera i confini dello sport e abbraccia l'arte, la cultura e la responsabilità ambientale.Un ringraziamento doveroso va ai coreografi e tecnici che hanno reso possibile questa straordinaria fusione di discipline: Nicola Loprieno, Leonardo Occhionorelli, Federica Mazzilli e Serena Gisotti, artefici di un equilibrio perfetto tra tecnica e sensibilità. A dare voce al cuore dello spettacolo, Vanna Di Lernia, intensa interprete di Madre Natura, la cui voce carica di pathos ha guidato il pubblico in un viaggio emozionale tra distruzione e rinascita. Fondamentale anche il supporto del Presidente di Città dell'Infanzia, Vincenzo Dibari, sempre pronto ad accogliere ogni forma di comunicazione che potenzi un messaggio universale di vita, e della coordinatrice-ideatrice Monica D'Ambrosio, direttore di Ricicla.tv, che con passione e visione ha guidato le tappe di sensibilizzazione ambientale, e intuito che questa tappa pugliese avrebbe potuto fare davvero la differenza.CAMBIAMENTI è nato da un'idea semplice, quasi istintiva, ma destinata a lasciare un segno indelebile. In pochi istanti è germogliata una scintilla che ha unito sportivi, artisti e cittadini in unmessaggio condiviso: il cambiamento è possibile, e parte da ciascuno di noi. Sul palco del TeatroPiccinni, Bari ha celebrato non solo l'arte e lo sport, ma anche la promessa di un futuro più consapevole e rispettoso dell'ambiente, nella consapevolezza che ovunque vi sia bellezza...basta solo imparare a osservarla.