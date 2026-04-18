I giovani talenti di Trani: intervista a Marco Curci

Può una passione diventare un lavoro? Lo abbiamo chiesto a Marco Curci, giovanissimo talento che dalla sua Trani, dopo la maturità classica, è partito per il centro Italia. Qui sta affrontando gli studi come attore e drammaturgo, costruendo la sua figura professionale e umana in un settore particolare come quello dello spettacolo. A lui si accompagna un'altra sua grande passione: la poesia. Marco è un giovane che ha dei sogni da realizzare. Come? Attraverso il duro lavoro, lo studio continuo e il viaggio, quello che da Trani lo ha portato fuori dalla sua Regione d'origine.D: Dove ti sei formato?R: La mia formazione è in divenire; sono molto giovane, ho 20 anni. La mia formazione ha molto a che fare con il teatro e l'attorialità. La formazione al liceo classico ha avuto un ruolo particolarmente importante, come luogo in cui forzatamente ho approfondito i classici greci e latini, in particolare, "L'asino d'oro" delle "Metamorfosi" di Apuleio. Lucio è affetto dalla curiositas, e io come lui; per questo sono stato costretto moralmente a scegliere il classico. Già dalle medie avevo iniziato dei laboratori a Trani, ma i momenti importanti sono stati due: l'esperienza del laboratorio scolastico di teatro classico e antico e, poi, il passaggio a un laboratorio stabile a Bari con la "Compagnia del Sole" di Marinella Anaclerio e Flavio Albanese. Quest'ultimo è stato un momento particolarmente importante, perché con loro ho avuto la possibilità di lavorare nella produzione di diversi spettacoli. Ho potuto coltivare un certo gusto poetico nell'attorialità.D: Di cosa ti stai occupando al momento?R: Ora sono a Roma e, grazie a un laboratorio dello scorso anno di arte della parola, ho potuto sperimentare anche un metodo legato alla pronuncia della parola: un dire poetico nel teatro.Attualmente, mi sto formando col Teatro dei Borgia; ho fatto tirocinio con loro tre anni fa; il 2023 è stato un anno in cui ho fatto tante cose, come musical e workshop. Collaboro dal 2024 con il Centro di Produzione di Teatro e Drammaturgia Contemporanei "Quartieri dell'Arte" di Viterbo, il cui direttore artistico è Gian Maria Cervo, una persona eclettica e conosciuta al livello internazionale. Quest'esperienza è stata stupenda, perché mi ha permesso di lavorare in bottega; mi ha introdotto all'interno dei processi creativi del teatro e mi ha avviato alla strada della drammaturgia, permettendomi di lavorare creando un dialogo tra poesia e teatro perché, effettivamente, è così: mi dà modo di gestire i codici poetici all'interno di una struttura drammaturgica.D: Parlando della nostra città: tu hai anche un'esperienza nell' "Università della Terza Età"; com'è stata?R: È stata una bellissima esperienza ma, ancora prima, a villa Guastamacchia; c'era un fondo di 1400 – 1800 volumi lasciati lì e li organizzai da zero. Ecco, ho un amore profondo per il libro, è come aver cura di una persona; ho un rapporto viscerale con i libri, in particolare come oggetto - libro, con la sua concretezza e materialità. Amo i libri antichi e rari e la letteratura indiana. Comunque, ricordo con affetto l'esperienza nell'Università della terza età, dove ho lavorato come regista e guida per gli anziani, portando in scena il Don Giovanni di Tirso de Molina.D: Qui al sud che prospettive hanno i giovani che vogliano affacciarsi a questo settore?R: Questa è una domanda molto amara, perché io non me lo aspettavo; io non ho amato tantissimo Trani; amo la sua componente storica e artistica, ma il fattore umano tranese ti allontana inevitabilmente; questo esce fuori in una mia poesia.C'è qualcosa di fortemente ipocrita nell'umanità di Trani, che si scontra con l'autenticità, con il gioco, con lo sfondare certi tabù borghesi, come parolacce e doppi sensi scherzosi. Trani se ne potrebbe liberare per vivere in maniera infantile e adulta al tempo stesso. "Palinodia", che significa "tornare sull'argomento" parla di questo: la lontananza ti fa sentire la nostalgia ma anche una bella fetta di futuro, perché quest'anno sono sceso tantissime volte qui a Trani. Quindi un po' sto barando. Io ci tengo molto alla mia città, tanto che proprio a Trani sto portando avanti un progetto registico, chiaramente in nodo amatoriale, perché sto ancora studiando per diventare regista. Nel 2023 ho messo giù un "Gilgamesh" che è nato a Trani con i miei amici ed è stato messo in scena nel teatro open air. Il 23 maggio prossimo, invece, al teatro "Mimesis" sarò in scena con uno spettacolo scritto da me e da una mia collega - Rosa Centola - e tratto da un libro di Enza Piccolo. Lo spettacolo ruoterà attorno al tema della paura della memoria riguardante il fascismo.D: Cos'è, per te, la regia?R: La regia non è solo organizzazione delle parti in senso orchestrale: è avere a che fare con oognuna di queste parti intimamente. Trani è stata molto importante per il mio esordio alla regia; ho chiamato un maestro mascheraio e ci ho tenuto che lavorasse con me. Ho avuto a che fare con il lato più umano sia degli anziani che dei ragazzi. L'arte è un fatto profondamente umano.D: Cosa pensi di fare per il tuo futuro?R: Per l'anno prossimo mi hanno commissionato due drammaturgie per il festival di Viterbo e per una serie di festival che si tengono a Bari e a Deliceto. Il festival "Le due Bari" è una bellissima occasione per la riqualificazione artistica dei quartieri ghettizzati o compromessi al livello sociale.Una delle drammaturgie commissionate si intitola "Belli e dannati" ed è una inchiesta sulla gioventù; è un gioco molto liberamente ispirato a Scott Fitzgerald, cercando di parlare di un tema molto caro: la paura di fallire come intera generazione. È una cosa forte, perché siamo in un'epoca difficile. Noi ci sentiamo sull'orlo del fallimento e quello più grande è in capo artistico, perché è un fallimento umano.D: Come hai scoperto la poesia?R: Ho scoperto la poesia abbastanza presto; ho sempre voluto fare l'attore. L'ho scoperta tra i 15 e i 16 anni, ed è una cosa che è andata avanti, in maniera seria, negli ultimi due o tre anni. La sto prendendo in ottica professionale e, quindi, da tre o quattro anni mi sto cimentando nella poesia performativa, che unisce l'attorialità alla poesia, che è l'ideale per me.Ho partecipato a un concorso del club Unesco di Trani; questo mi ha spinto a continuare. È importante dare una struttura delle opere di letteratura.D: Da amante della poesia, hai scritto un libro. Ti va di parlarne?R: Il mio libro si chiama "Quattro lustri di Poesia e Verità". È come un testo teatrale tra drammaturgia e poesia. È un esperimento che volevo fare per far scaturire la potenzialità performativa della lettura; cercare di trasformare la lettura in un momento simile a uno spettacolo teatrale in cui siamo spettatori e partecipi. Il libro è strutturato come una tragedia greca scanzonata e semiseria in cui protagonista è il mio alter ego "il giovane e misero poeta di teatro". L'estrema varietà che applico in questa raccolta è difficile da far digerire ma non è nemmeno qualcosa di così nuovo. Magari la struttura sì, quella è nuova, perché la struttura in drammaturgia e teatro è tutto, ma l'idea di morte dell'autore, come in Roland Barthes, e nella Neoavanguardia è qualcosa di già sperimentato. Voglio rompere il clichè, me lo porto da attore.Alla fine, sono nomade anche nella pubblicazione del libro: ho provato a farlo pubblicare da editori pugliesi ma non è andata bene. La casa editrice è di Viterbo e si chiama "Attraverso" e fa parte del gruppo "Utterson".