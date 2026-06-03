Pioggia
Pioggia
Attualità

Maltempo, anche Trani interessata dall’allerta meteo: in arrivo temporali, vento forte e possibili grandinate

Dalle 8 di oggi previste precipitazioni anche intense, raffiche di vento e frequente attività elettrica. Maggiormente interessata la Puglia settentrionale (t)

Trani - mercoledì 3 giugno 2026 7.17
La Protezione Civile regionale ha diramato il Messaggio di Allerta n. 1 del 2 giugno 2026 relativo al rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico per l'intero territorio pugliese. L'avviso entrerà in vigore a partire dalle ore 8.00 di oggi, mercoledì 3 giugno, e sarà valido per le successive 12 ore, durante le quali sono attese condizioni meteorologiche caratterizzate da instabilità diffusa e fenomeni localmente intensi.

Secondo le previsioni, sulla Puglia settentrionale, e quindi anche sul territorio di Trani, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sul resto della regione le precipitazioni saranno più irregolari ma comunque presenti, con accumuli generalmente deboli e localmente moderati soprattutto nelle aree interne e lungo il versante adriatico.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai fenomeni temporaleschi che potrebbero risultare di forte intensità. Le precipitazioni saranno infatti accompagnate da raffiche sostenute di vento, frequente attività elettrica, possibili grandinate localizzate e rovesci improvvisi, con conseguenti criticità soprattutto nei centri urbani e nelle zone maggiormente esposte al rischio di allagamenti.

La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo, evitare la sosta in prossimità di alberi, impalcature e corsi d'acqua e prestare particolare attenzione alla circolazione stradale. Le amministrazioni comunali e le strutture operative del sistema regionale di protezione civile restano in stato di monitoraggio per seguire l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e intervenire tempestivamente in caso di necessità. (tl@)
Protezione Civile Regione Puglia info nr.1 del 02.06.2026Documento PDF
Elezioni Amministrative 2026
  • Meteo
  • allertameteo
Altri contenuti a tema
Allerta meteo “gialla”, chiuso il cimitero e la villa comunale Meteo Allerta meteo “gialla”, chiuso il cimitero e la villa comunale Diramato il messaggio della Protezione Civile. Provvedimento per tutelare incolumità dei cittadini
Allerta Meteo Arancione a Trani: Scuole e Luoghi Pubblici Chiusi Mercoledì 1 Aprile Allerta Meteo Arancione a Trani: Scuole e Luoghi Pubblici Chiusi Mercoledì 1 Aprile Ordinanza del Sindaco a seguito all'ultimo bollettino emesso dalla Protezione Civile Regionale
Allerta meteo arancione dalle 14: chiude la villa comunale per precauzione Vita di città Allerta meteo arancione dalle 14: chiude la villa comunale per precauzione La comunicazione del Comune di Trani
Arriva la neve nella Bat, Castel del Monte si risveglia imbiancato Meteo Arriva la neve nella Bat, Castel del Monte si risveglia imbiancato Almeno 5 cm di coltre bianca all'alba
Trani avvolta dalla nebbia, atmosfera spettrale per le strade Meteo Trani avvolta dalla nebbia, atmosfera spettrale per le strade Visibilità ridotta, si raccomanda prudenza alla guida
1 Rosa Uva, maltempo: Trani in ginocchio e scuole "colabrodo". L’Amministrazione trovi i fondi per la sicurezza Politica Rosa Uva, maltempo: Trani in ginocchio e scuole "colabrodo". L’Amministrazione trovi i fondi per la sicurezza L’allerta arancione sottovalutata con situazione critica negli istituti scolastici
Maltempo, attese piogge anche per venerdì 5 dicembre Meteo Maltempo, attese piogge anche per venerdì 5 dicembre Emesso nuovo bollettino di allerta meteo
Comune di Trani, aggiornamento situazione maltempo in città: criticità in via di risoluzione dopo i 66mm di pioggia Cronaca Comune di Trani, aggiornamento situazione maltempo in città: criticità in via di risoluzione dopo i 66mm di pioggia Situazione in miglioramento: idrovore in azione e strade liberate, scuole aperte, monitoraggio attivo sulle infiltrazioni
A14, chiuso per una notte il casello di Trani: lavori sulle barriere di sicurezza
3 giugno 2026 A14, chiuso per una notte il casello di Trani: lavori sulle barriere di sicurezza
Trani, torna la Sagra della Porchetta: sapori, musica e divertimento per la grande festa di San Magno
3 giugno 2026 Trani, torna la Sagra della Porchetta: sapori, musica e divertimento per la grande festa di San Magno
Sotto il cielo di Trani, l’arte incontra l’infinito: arrivano i “Percorsi Stellari” a Palazzo delle Arti Beltrani
3 giugno 2026 Sotto il cielo di Trani, l’arte incontra l’infinito: arrivano i “Percorsi Stellari” a Palazzo delle Arti Beltrani
80° Anniversario della Repubblica | La dott.ssa Patrizia Albrizio è Ufficiale al Merito della Repubblica: una vita spesa per la sanità locale
2 giugno 2026 80° Anniversario della Repubblica | La dott.ssa Patrizia Albrizio è Ufficiale al Merito della Repubblica: una vita spesa per la sanità locale
80° anniversario della Repubblica italiana: Trani ricorda la nascita della Repubblica e il sacrificio dei caduti
2 giugno 2026 80° anniversario della Repubblica italiana: Trani ricorda la nascita della Repubblica e il sacrificio dei caduti
Incidente sul Lungomare, ferito un giovane: immediati i soccorsi, non sarebbe in pericolo
2 giugno 2026 Incidente sul Lungomare, ferito un giovane: immediati i soccorsi, non sarebbe in pericolo
Stadio, ci sono novità. Pace: “A breve il sintetico, ma facciamo chiarezza. Mercato? "
2 giugno 2026 Stadio, ci sono novità. Pace: “A breve il sintetico, ma facciamo chiarezza. Mercato?"
Oggi Trani festeggia San Nicola il Pellegrino
2 giugno 2026 Oggi Trani festeggia San Nicola il Pellegrino
2 Giugno, il Coordinamento Pace e Disarmo Nord Barese: «No alla guerra, sì alla Repubblica della pace e dei diritti»
2 giugno 2026 2 Giugno, il Coordinamento Pace e Disarmo Nord Barese: «No alla guerra, sì alla Repubblica della pace e dei diritti»
“La Notte delle Stelle”: il 04 giugno, il Vecchi e la Baldassarre, celebrano i talenti, la cultura e il futuro
2 giugno 2026 “La Notte delle Stelle”: il 04 giugno, il Vecchi e la Baldassarre, celebrano i talenti, la cultura e il futuro
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.