Maltempo, anche Trani interessata dall’allerta meteo: in arrivo temporali, vento forte e possibili grandinate

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La Protezione Civile regionale ha diramato il Messaggio di Allerta n. 1 del 2 giugno 2026 relativo al rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico per l'intero territorio pugliese. L'avviso entrerà in vigore a partire dalle ore 8.00 di oggi, mercoledì 3 giugno, e sarà valido per le successive 12 ore, durante le quali sono attese condizioni meteorologiche caratterizzate da instabilità diffusa e fenomeni localmente intensi.Secondo le previsioni, sulla Puglia settentrionale, e quindi anche sul territorio di Trani, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sul resto della regione le precipitazioni saranno più irregolari ma comunque presenti, con accumuli generalmente deboli e localmente moderati soprattutto nelle aree interne e lungo il versante adriatico.Particolare attenzione dovrà essere prestata ai fenomeni temporaleschi che potrebbero risultare di forte intensità. Le precipitazioni saranno infatti accompagnate da raffiche sostenute di vento, frequente attività elettrica, possibili grandinate localizzate e rovesci improvvisi, con conseguenti criticità soprattutto nei centri urbani e nelle zone maggiormente esposte al rischio di allagamenti.La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo, evitare la sosta in prossimità di alberi, impalcature e corsi d'acqua e prestare particolare attenzione alla circolazione stradale. Le amministrazioni comunali e le strutture operative del sistema regionale di protezione civile restano in stato di monitoraggio per seguire l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e intervenire tempestivamente in caso di necessità.