Nebbia a Trani
Meteo

Trani avvolta dalla nebbia, atmosfera spettrale per le strade

Visibilità ridotta, si raccomanda prudenza alla guida

Trani - giovedì 18 dicembre 2025 16.16
C'è chi ha pensato a The Mist, chi a Silent Hill, altri alla celeberrima Nebbia in Valpadana: fatto sta che Trani, nelle ultime ore, è avvolta da una fitta coltre di nebbia, proveniente per lo più da mare, che ha trasformato il panorama cittadino in un set cinematografico dalle tinte gotiche o in un suggestivo paese della Val di Susa.

Dal centro al lungomare, la visibilità si è drasticamente ridotta, offrendo scorci affascinanti quanto inquietanti. Le acque calme del mare sembrano scomparire nell'oblio biancastro, mentre le sagome delle barche galleggiano come apparizioni.

E se l'atmosfera può ispirare fotografi e romantici, è bene ricordare che la nebbia non è solo suggestione: crea disagi concreti, soprattutto alla circolazione stradale. L'invito è quindi alla massima prudenza alla guida, luci accese, distanza di sicurezza aumentata e velocità moderata.
