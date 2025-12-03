Temporale
Domani allerta arancione in Puglia, attese piogge e temporali

La Protezione Civile regionale emette un avviso valido da mezzanotte per le successive 20 ore

Trani - mercoledì 3 dicembre 2025 17.29
La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta di livello arancione per rischio idrogeologico e temporali, valido dalle 00:00 del 4 dicembre alle 20 ore successive. L'avviso, basato sulle previsioni sinottiche e sul bollettino di criticità regionale, riguarda tutte le zone della regione, incluso il nord barese.

Si legge nel messaggio di allerta:

Evento previsto - Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati; conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

La Protezione Civile invita la popolazione alla massima prudenza, segnalando la possibilità di allagamenti, frane e innalzamento dei livelli idrometrici. Raccomandata particolare attenzione alla circolazione stradale, alle aree costiere e ai contesti urbani soggetti ad accumulo d'acqua.
