Domani allerta arancione in Puglia, attese piogge e temporali

Evento previsto - Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati; conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta di livello arancione per rischio idrogeologico e temporali, valido dalle 00:00 del 4 dicembre alle 20 ore successive. L'avviso, basato sulle previsioni sinottiche e sul bollettino di criticità regionale, riguarda tutte le zone della regione, incluso il nord barese.Si legge nel messaggio di allerta:La Protezione Civile invita la popolazione alla massima prudenza, segnalando la possibilità di allagamenti, frane e innalzamento dei livelli idrometrici. Raccomandata particolare attenzione alla circolazione stradale, alle aree costiere e ai contesti urbani soggetti ad accumulo d'acqua.