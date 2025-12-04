Comune di Trani, aggiornamento situazione maltempo in città. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Comune di Trani, aggiornamento situazione maltempo in città. Foto Tonino Lacalamita
Cronaca

Comune di Trani, aggiornamento situazione maltempo in città: criticità in via di risoluzione dopo i 66mm di pioggia

Situazione in miglioramento: idrovore in azione e strade liberate, scuole aperte, monitoraggio attivo sulle infiltrazioni

Trani - giovedì 4 dicembre 2025 12.29 Comunicato Stampa
L'ufficio stampa del Comune di Trani ha inviato una comunicazione che riguarda l'aggiornamento della "situazione maltempo in città", un fenomeno di carattere eccezionale che ha colpito il territorio in maniera violenta fin dalle prime ore del mattino. Questo il testo con le informazioni trasmesse:
  • A causa del maltempo, che ha colpito anche la Città di Trani si sono inevitabilmente allagati i due sottovia a causa della caduta di oltre 66mm di acqua ma sono in azione già da diverso tempo le idrovore e le pompe hanno ripreso a smaltire il carico di acqua (via delle Tufare e via del Ponte Romano sono nuovamente agibili, come il ponticello di Pozzopiano che è stato liberato dall'acqua
  • Sono caduti due alberi (uno in via Olanda ha fatto danni ad auto).
  • Si segnalano alcune abitazioni allagate ai piani alti e sono in azione i Vigli del Fuoco.
  • Le scuole sono regolarmente aperte. In alcuni plessi dove si sono registrate infiltrazioni d'acqua, sono state delimitate le situazioni di pericolo. In alcuni plessi siamo intervenuti con i cestelli sui tetti per liberare più rapidamente i pluviali dell'acqua e favorire il decorso di acqua. In previsione dell'uscita da scuola, in via prudenziale, verrà garantita la presenza di unità della protezione civile nei pressi dei vari plessi scolastici. In alcuni casi, spontaneamente, i genitori hanno ritirato figli da scuola.
  • In via Verdi è crollato un muretto di una proprietà privata, la strada però è stata già liberata ed il proprietario entro oggi provvederà alla risistemazione della parte crollata.
  • La biblioteca resta chiusa per tutta la giornata di oggi
La situazione sta migliorando. Sono ancora in corso sopralluoghi.
