Trani, sfiorata la strage in Via Olanda. <span>Foto Credits</span>
Trani, sfiorata la strage in Via Olanda. Foto Credits
Cronaca

Trani, sfiorata la strage in Via Olanda: pino si schianta sull'auto di una famiglia. "Pericolo segnalato inutilmente a marzo"

L'ira del quartiere: "Situazione denunciata mesi fa, ma nessuno è intervenuto. Ci sono altri pini a rischio crollo"

Trani - giovedì 4 dicembre 2025 9.18
Una manciata di secondi. È questo il sottile, terrificante confine che questa mattina ha separato la normale routine scolastica da una potenziale carneficina in Via Olanda. In mattinata un pino di grosse dimensioni ha ceduto di schianto, abbattendosi con violenza inaudita su un'auto in sosta dannengiandola pesantemente. Si tratta di una tragedia sfiorata per miracolo. Secondo le prime ricostruzioni, l'albero è crollato proprio mentre una intera famiglia si stava accingendo a salire a bordo della vettura per accompagnare i figli a scuola. Fosse accaduto un istante dopo, con i passeggeri all'interno, staremmo raccontando un dramma irreversibile. L'episodio rappresenta la prima, grave segnalazione di danni causati dall'ondata di maltempo che sta stringendo la Puglia in queste ore, con vento forte e piogge che sferzano la costa. Ma se il meteo è la causa scatenante, le radici del problema sembrano affondare nell'incuria.

La rabbia dei residenti
Non si può parlare di semplice fatalità. I residenti di Via Olanda sono scesi in strada, divisi tra lo shock e una furia cieca verso le istituzioni. Secondo quanto riferito da diversi abitanti della zona, la precarietà di quel pino – e di altri alberi adiacenti che ora incombono minacciosi sulla strada – era nota da tempo. C'è di più: il pericolo non era solo "percepito", ma già segnalato. I cittadini denunciano di aver inviato una segnalazione all'Amministrazione Comunale già nel marzo del 2024, denunciando l'instabilità delle piante e chiedendo un intervento urgente di messa in sicurezza.

Quell'appello, a quanto pare, è caduto nel vuoto, coperto da mesi di silenzio della mancata manutenzione, mentre il pino continuava a indebolirsi fino al crollo di oggi. Ora, davanti ai vetri infranti e alla paura negli occhi di una famiglia che ha visto la morte in faccia, la domanda è una sola e pesa come un macigno: cosa si aspetta a intervenire sugli altri alberi segnalati? Serve attendere il prossimo colpo di vento, sperando che la fortuna assista ancora i cittadini di Trani?
Sul posto sono attesi i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area, ma per i residenti il tempo delle scuse è finito insieme a quell'albero crollato sull'asfalto.

Trani Via OlandaTrani Via OlandaTrani Via OlandaWhatsApp Image at
  • allertameteo
Altri contenuti a tema
Diffuso un falso avviso sulla chiusura delle scuole a Trani per via del maltempo Diffuso un falso avviso sulla chiusura delle scuole a Trani per via del maltempo La Protezione Civile smentisce la pubblicazione e diffusione di questo messaggio: le lezioni si svolgono regolarmente
Protezione Civile Regione Puglia. Maltempo: aggiornamento ed indicazioni di sicurezza Meteo Protezione Civile Regione Puglia. Maltempo: aggiornamento ed indicazioni di sicurezza Scattano allerte per piogge, vento e rischio idrogeologico per temporali, venti forti
Tromba d'aria sulla città di Trani Meteo Tromba d'aria sulla città di Trani Si sono registrati disagi soprattutto per la viabilità
Torna il maltempo: allerta meteo "gialla" da domani sulla Puglia centrale Attualità Torna il maltempo: allerta meteo "gialla" da domani sulla Puglia centrale Si abbassano le temperature e arrivano temporali
Non solo sabato, ma anche domenica di pioggia su Trani: c'è l'allerta meteo Territorio Non solo sabato, ma anche domenica di pioggia su Trani: c'è l'allerta meteo Si prevedono ancora rovesci e temporali nella giornata di domani
GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini
4 dicembre 2025 GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini
Diffuso un falso avviso sulla chiusura delle scuole a Trani per via del maltempo
4 dicembre 2025 Diffuso un falso avviso sulla chiusura delle scuole a Trani per via del maltempo
Protezione Civile Regione Puglia. Maltempo: aggiornamento ed indicazioni di sicurezza
4 dicembre 2025 Protezione Civile Regione Puglia. Maltempo: aggiornamento ed indicazioni di sicurezza
Associazione Il Giardino di Gloria: a Trani uno spettacolo che ha parlato di parità
4 dicembre 2025 Associazione Il Giardino di Gloria: a Trani uno spettacolo che ha parlato di parità
Prorogata dal 6 all'8 dicembre la mostra sulle spose nel Novecento a san Luigi
3 dicembre 2025 Prorogata dal 6 all'8 dicembre la mostra sulle spose nel Novecento a san Luigi
Domani allerta arancione in Puglia, attese piogge e temporali
3 dicembre 2025 Domani allerta arancione in Puglia, attese piogge e temporali
Truffa da 47.500 euro con finto maresciallo: sette persone ai domiciliari su ordine del Gip di Trani
3 dicembre 2025 Truffa da 47.500 euro con finto maresciallo: sette persone ai domiciliari su ordine del Gip di Trani
Oggi è la Giornata Internazionale delle persone con disabilità e l’assistenza specialistica scolastica?
3 dicembre 2025 Oggi è la Giornata Internazionale delle persone con disabilità e l’assistenza specialistica scolastica?
Suoli degradati, il M5S sollecita il Comune di Trani a partecipare al bando regionale per la rinaturalizzazione
3 dicembre 2025 Suoli degradati, il M5S sollecita il Comune di Trani a partecipare al bando regionale per la rinaturalizzazione
Architettura e il benessere: a Trani il secondo appuntamento del Rotary Educational
3 dicembre 2025 Architettura e il benessere: a Trani il secondo appuntamento del Rotary Educational
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.