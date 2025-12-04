Trani, sfiorata la strage in Via Olanda: pino si schianta sull'auto di una famiglia. "Pericolo segnalato inutilmente a marzo"

Una manciata di secondi. È questo il sottile, terrificante confine che questa mattina ha separato la normale routine scolastica da una potenziale carneficina in Via Olanda. In mattinata un pino di grosse dimensioni ha ceduto di schianto, abbattendosi con violenza inaudita su un'auto in sosta dannengiandola pesantemente. Si tratta di una. Secondo le prime ricostruzioni, l'albero è crollato proprio mentre una intera famiglia si stava accingendo a salire a bordo della vettura per accompagnare i figli a scuola. Fosse accaduto un istante dopo, con i passeggeri all'interno, staremmo raccontando un dramma irreversibile. L'episodio rappresenta la prima, grave segnalazione di danni causati dall'ondata di maltempo che sta stringendo la Puglia in queste ore, con vento forte e piogge che sferzano la costa. Ma se il meteo è la causa scatenante, le radici del problema sembrano affondare nell'incuria.Non si può parlare di semplice fatalità. I residenti di Via Olanda sono scesi in strada, divisi tra lo shock e una furia cieca verso le istituzioni. Secondo quanto riferito da diversi abitanti della zona, la precarietà di quel pino – e di altri alberi adiacenti che ora incombono minacciosi sulla strada – era nota da tempo. C'è di più: il pericolo non era solo "percepito", ma già segnalato. I cittadini denunciano di aver inviato una segnalazione all', denunciando l'instabilità delle piante e chiedendo un intervento urgente di messa in sicurezza.Quell'appello, a quanto pare, è caduto nel vuoto, coperto da mesi di silenzio della mancata manutenzione, mentre il pino continuava a indebolirsi fino al crollo di oggi. Ora, davanti ai vetri infranti e alla paura negli occhi di una famiglia che ha visto la morte in faccia, la domanda è una sola e pesa come un macigno: cosa si aspetta a intervenire sugli altri alberi segnalati? Serve attendere il prossimo colpo di vento, sperando che la fortuna assista ancora i cittadini di Trani?Sul posto sono attesi i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area, ma per i residenti il tempo delle scuse è finito insieme a quell'albero crollato sull'asfalto.