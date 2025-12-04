Diffuso un falso avviso sulla chiusura delle scuole a Trani per via del maltempo

Sta circolando in rete, soprattutto sulle chat whatsapp, un messaggio falso attribuito alla Protezione Civile che è estranea a quanto dichiarato nello stesso. Le raccomandazioni della protezione civile sono contenute invece nella allerta arancione che è stata divulgata da ieri. La precisione nell'elenco delle scuole e nelle raccomandazioni di prudenza hanno ingenerato la certezza in molte famiglie riguardo le scuole chiuse mae sicuramente ingenererà problemi. Dunque le lezioni si tengono regolarmente, ovviamente usando le cautele previste nella allerta ufficiale.Di"Si informa la cittadinanza che, a seguito delle comunicazioni ufficiali della Protezione Civile, per la giornata di domani, 4 dicembre, sul territorio del Comune di Trani è prevista una significativa ondata di maltempo con condizioni meteorologiche avverse.Al fine di garantire la sicurezza della popolazione scolastica e del personale educativo, tutte le scuole del Comune di Trani resteranno chiuse per l'intera giornata.Il provvedimento riguarda le seguenti istituzioni scolastiche (statali e paritarie) presenti sul territorio:Istituti comprensivi e circoli didattici• 1° Circolo Didattico "De Amicis"• 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli"• 3° Circolo Didattico "G. D'Annunzio"• IV Circolo Didattico "G. Beltrani"• Istituto Comprensivo Rocca-Bovio-Palumbo-D'AnnunzioScuole dell'infanzia e primarie (alcune sedi note)• Scuola dell'Infanzia "Collodi"• Scuola dell'Infanzia "Rodari"• Scuola dell'Infanzia "Maria Montessori"• Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta"• Scuola dell'Infanzia "Brig. A. Cezza"Scuole Secondarie di I Grado (Medie)• Plessi dipendenti dagli istituti comprensivi sopra elencatiScuole Secondarie di II Grado• Liceo Scientifico "Valdemaro Vecchi"• Liceo Classico "F. De Sanctis"• I.I.S.S. IPSCT-IPSIA Trani• Istituto Professionale "A. Moro" – S. Cosmai• Istituto Tecnico e altri istituti paritari presenti sul territorio.Si invita la popolazione ad adottare comportamenti prudenti, evitare spostamenti non necessari e seguire gli aggiornamenti diffusi tramite i canali ufficiali del Comune di Trani e della Protezione Civile.Grazie per la collaborazione."