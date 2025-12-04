Fake news
Fake news
Cronaca

Diffuso un falso avviso sulla chiusura delle scuole a Trani per via del maltempo

La Protezione Civile smentisce la pubblicazione e diffusione di questo messaggio: le lezioni si svolgono regolarmente

Trani - giovedì 4 dicembre 2025 8.15
Sta circolando in rete, soprattutto sulle chat whatsapp, un messaggio falso attribuito alla Protezione Civile che è estranea a quanto dichiarato nello stesso. Le raccomandazioni della protezione civile sono contenute invece nella allerta arancione che è stata divulgata da ieri. La precisione nell'elenco delle scuole e nelle raccomandazioni di prudenza hanno ingenerato la certezza in molte famiglie riguardo le scuole chiuse ma evidentemente si tratta di una burla di prossimo gusto e sicuramente ingenererà problemi. Dunque le lezioni si tengono regolarmente, ovviamente usando le cautele previste nella allerta ufficiale.

Di seguito il testo falso :

"Si informa la cittadinanza che, a seguito delle comunicazioni ufficiali della Protezione Civile, per la giornata di domani, 4 dicembre, sul territorio del Comune di Trani è prevista una significativa ondata di maltempo con condizioni meteorologiche avverse.
Al fine di garantire la sicurezza della popolazione scolastica e del personale educativo, tutte le scuole del Comune di Trani resteranno chiuse per l'intera giornata.
Il provvedimento riguarda le seguenti istituzioni scolastiche (statali e paritarie) presenti sul territorio:
Istituti comprensivi e circoli didattici
• 1° Circolo Didattico "De Amicis"
• 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli"
• 3° Circolo Didattico "G. D'Annunzio"
• IV Circolo Didattico "G. Beltrani"
• Istituto Comprensivo Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio
Scuole dell'infanzia e primarie (alcune sedi note)
• Scuola dell'Infanzia "Collodi"
• Scuola dell'Infanzia "Rodari"
• Scuola dell'Infanzia "Maria Montessori"
• Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta"
• Scuola dell'Infanzia "Brig. A. Cezza"
Scuole Secondarie di I Grado (Medie)
• Plessi dipendenti dagli istituti comprensivi sopra elencati
Scuole Secondarie di II Grado
• Liceo Scientifico "Valdemaro Vecchi"
• Liceo Classico "F. De Sanctis"
• I.I.S.S. IPSCT-IPSIA Trani
• Istituto Professionale "A. Moro" – S. Cosmai
• Istituto Tecnico e altri istituti paritari presenti sul territorio.
Si invita la popolazione ad adottare comportamenti prudenti, evitare spostamenti non necessari e seguire gli aggiornamenti diffusi tramite i canali ufficiali del Comune di Trani e della Protezione Civile.
Grazie per la collaborazione."
