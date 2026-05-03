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La Sanitaservice ASL BT completa un triennio di crescita e solidità

Ultimo atto dell’amministratrice unica Annachiara Rossiello: «Un percorso condiviso e virtuoso»

Trani - domenica 3 maggio 2026 07.45
Una situazione economica, patrimoniale e finanziaria in perfetto equilibrio tale da consentire una importante crescita associata ad una rinnovata solidità gestionale e strutturale. E' stato approvato il bilancio 2025 della Sanitaservice ASL BT, negli scorsi giorni, con la chiusura del triennio affidato alla gestione dell'amministratrice unica dott.ssa Annachiara Rossiello: «E' per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione aver approvato questo bilancio che arriva al termine di una mission che ha visto realizzati tutti gli obiettivi strategici assegnati, attraverso un percorso che ha traguardato sviluppo e crescita, con una costante attenzione al contenimento dei costi, come confermato anche dagli organi di controllo, mettendo in campo una governance condivisa con i vertici della ASL BT. Oltre alla imprescindibile valutazione dei numeri che ne rappresentano la conferma, in questi tre anni abbiamo lavorato senza sosta per rendere più solida l'azienda a livello organizzativo, adeguandola a tutte le modifiche normative proprie delle aziende private seppur a controllo pubblico».
Nella relazione che accompagna l'approvazione del bilancio, infatti, si attesta l'efficacia e la virtuosità dell'azione amministrativa intrapresa che si esprime nei numeri: valore della produzione pari ad euro 21.044.248 e utile di € 125.707, che attesta un sostanziale equilibrio economico. I risultati conseguiti sono perfettamente in linea con il budget e con i corrispettivi derivanti dai contratti di servizio, sottoscritti nel corso di questo triennio e di fatto assenti dall'anno 2016. Aumento dei servizi essenziali per la cittadinanza e per la gestione della sanità sul territorio, coerente con l'incremento della dotazione organica che oggi può contare su circa 600 dipendenti. Il 2025 oltre che per i servizi è stato un anno importante anche per gli investimenti in attrezzature e macchinari da Business Plan, che la Sanitaservice è riuscita anche a mitigare in termini economici grazie allo strumento del credito di imposta ricevuto dopo la presentazione del progetto ZES Unica. Spazio attento e puntuale anche per le ore di formazione del personale, per riqualificazione professionale e sicurezza. Non sono mancati nel corso dell'esercizio servizi di natura straordinaria non solo all'interno delle strutture ospedaliere ma anche nell'emergenza urgenza con postazioni temporanee, per esigenze importanti del territorio, tutti svolti in economia.
In più sono stati messi in campo interventi di compliance integrata, con l'adozione di atti regolamentari puntuali, per la valutazione del rischio aziendale, per il controllo della spesa, oltre che con il Modello organizzativo societario e codice etico, in materia di 231 e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ossequio al principio di legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
Tutti elementi sottolineati in sede di approvazione del bilancio: «C'è ancora molto da poter fare ed è naturalmente l'auspicio futuro per una società partecipata come questa che è un braccio importante sul campo per la ASL BT e per la sanità territoriale – ha spiegato la dott.ssa Annachiara Rossiello – ma sono soddisfatta che l'impegno di questi anni abbia permesso comunque di mettere in sicurezza l'azienda per costruire un presente sempre più importante. Tanti dei servizi che svolgiamo sono davvero essenziali ed il mio ringraziamento va naturalmente a tutti i protagonisti che ogni giorno sono in campo per svolgerli con dedizione e qualità».
Soddisfazione è stata espressa anche dal commissario straordinario della ASL BT Tiziana Dimatteo per i positivi risultati conseguiti con il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che attestano l'efficacia e la virtuosità dell'azione amministrativa intrapresa.
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