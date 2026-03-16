Nuova sinergia tra ASL BT e Ambulatorio Popolare: volontariato e mutualismo per il reinserimento dei pazienti con dipendenze

Altro importante traguardo per l'Azienda Sanitaria Locale ASL BT che ,per il tramite del Dott. Gianfranco Mansi Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche e l'Ambulatorio Popolare rappresentato dall'Avv. Cosimo Matteucci, ha dato attuazione alla "Convenzione per la realizzazione di attività mutualistiche e di volontariato "volte ad integrare le attività di cura e riabilitazione di persone di maggiore età in trattamento terapeutico presso il Ser.D-Servizio per le Dipendenze e il G.A.P. Servizio per il Gioco D'azzardo Patologico .Il Dipartimento Dipendenze Patologiche che, già da tempo ha messo in campo, una politica di forte sinergia con il terzo settore , ha fortemente voluto questo progetto per i propri pazienti data l'alta valenza terapeutica e sociale finalizzata alla restituzione di quella dignità perduta risultato tangibile di un cambiamento personale e sociale.La restituzione di un ruolo sociale partecipe e attivo sul territorio contribuirà, attraverso le attività di volontariato che si svolgeranno dal lunedì al venerdì, alla ricostruzione delle reti sociali e relazioni rimettendo la persona al centro quale soggetto attivo e partecipe di un cambiamento non soltanto personale ma anche sociale. Le attività saranno calendarizzate e programmate in base alle caratteristiche e alle esigenze degli utenti, organizzate e programmate congiuntamente dall'Avv. Matteucci e/o suo delegato dell'Ambulatorio Popolare e dai referenti designati dall'Azienda Sanitaria Locale ASL BT per il Dipartimento Dipendenze Patologiche dal Direttore Dott. Gianfranco Mansi e dalla Dott.ssa Paola Bruna Tozzi Referente del Servizio Gioco d'Azzaro Patologico che ne cureranno il monitoraggio sull'andamento e sugli esiti.Il risultato raggiunto è stato possibile grazie alla costanza e all'impegno del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BT che quotidianamente lotta contro lo stigma e la complessità dei problemi strettamente correlati alle dipendenze da sostanze e comportamentali tanto da avere una connotazione trasversale che impatta sul tessuto sociale in modo sempre più incisivo e dilagante soprattutto tra i giovanissimi .La finalità di creare sinergie per la tutela della salute pubblica rientra nella Mission del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BT che, non solo si occupa della cura e della riabilitazione dei pazienti con dipendenza da sostanze e non, ma soprattutto, mira a prevenire ogni forma di disagio che rischia di compromettere gravemente il funzionamento psico-sociale di ogni singolo individuo.Pubblico e privato insieme per rendere tangibile un "sistema di rete" che integra politiche e strategie funzionali per risposte sempre più rispondenti ai bisogni dei soggetti più fragili e servizi sempre più efficienti a salvaguardia della salute pubblica .