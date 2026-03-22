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Cresce l’attività di Sanitaservice al servizio del territorio, 600mila ore di servizi per Asl Bat

Il report dell’azione ordinaria e straordinaria, dott.ssa Rossiello: «Intensificate in termini qualitativi e quantitativi»

Trani - domenica 22 marzo 2026
"Il nostro è un lavoro silenzioso, dietro le quinte, tutti i giorni. Ma è un lavoro essenziale senza il quale la sanità sarebbe bloccata". Le parole contenute in un pensiero di un'ausiliaria in servizio nelle strutture della BAT rappresenta una perfetta sintesi dell'intesa attività ordinaria e straordinaria della Sanitaservice ASL BAT in supporto proprio all'Azienda Sanitaria Locale della sesta provincia pugliese. Circa 600mila le ore che nel 2025 hanno caratterizzato l'importante lavoro in diversi ambiti e cioè dalle pulizia alla sanificazione fino all'attività di supporto con l'ausiliariato (quasi 540mila ore) per arrivare alla logistica, portineria ed accoglienza. Nel 2025 poi sono state 20262 le ore extra in cui sono stati impegnati i dipendenti Sanitaservice con traslochi, pitturazioni, pulizie straordinarie ma anche prestazioni aggiuntive in reparti non affidati e giardinaggio. Ultimo ma non meno importante l'intensa attività di formazione con le quasi 1500 ore destinate e su cui continua il massimo impegno di Sanitaservice.

«Questi numeri sono un po' il senso delle attività intensificate sia in termini quantitativi e migliorate in termini qualitativi – ha spiegato l'amministratrice unica di Sanitaservice ASL BAT dott.ssa Annachiara Rossiello - non posso che essere davvero soddisfatta per come i servizi sono stati gestiti e per la qualità di servizio reso nonostante contestualmente la massima attenzione al contenimento dei costi. Siamo riusciti a garantire efficienza ed efficacia nella nostra azione a supporto della ASL – ha concluso la dott.ssa Rossiello - Abbiamo valorizzato molto la formazione generale e specifica dei nostri dipendenti che sono stati encomiabili in un anno così intenso.
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