Trani senza medici di notte, pronto soccorso a rischio stop

La Asl conferma le voci e annuncia la possibile sospensione del servizio notturno da febbraio

Trani - martedì 23 dicembre 2025 17.56
"Abbiamo perso 7 medici del 118, abbiamo attivato tutte le procedure possibili per reclutare personale ma senza successo. Da febbraio, se non troviamo soluzioni alternative, saremo costretti a sospendere temporaneamente il turno notturno delle postazioni mediche di emergenza di Trani e Canosa": Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario della ASL Bt chiarisce così la scelta di sospendere il servizio su Trani e Canosa probabilmente da febbraio. "Di notte restano attive le ambulanze Mike con medico a bordo e India con infermiere a bordo - precisa Donato Iacobone, Responsabile 118 Asl Bt - la sospensione, se attivata, sarebbe temporanea".
