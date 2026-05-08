Scuola Petronelli - Trani
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Trani, nuovi abbattimenti di alberi alla Scuola “Mons. Petronelli”

Dopo il caso della “Baldassarre”, intervento drastico anche nell’area scolastica di via Maraldo: il Comune avrebbe agito per motivi di sicurezza dopo una segnalazione della dirigente

venerdì 8 maggio 2026 15.23
Proseguono a Trani gli interventi sugli alberi presenti nelle aree scolastiche cittadine. Questa volta la segnalazione riguarda la scuola "Mons. Petronelli", dove sono in corso attività di taglio definitivo di alcuni alberi nell'area di pertinenza dell'istituto sul lato di via Maraldo.

Secondo quanto emerso, non si tratterebbe di semplici operazioni di manutenzione o potatura, ma di un intervento radicale, simile a quello recentemente eseguito presso la scuola media "Baldassarre", dove furono abbattuti tutti i pini ritenuti potenzialmente a rischio caduta.

Anche nel caso della "Petronelli", il Comune avrebbe deciso di procedere sulla base di una richiesta di verifica avanzata dalla dirigente scolastica, che – contattata telefonicamente – avrebbe confermato di aver chiesto una ricognizione tecnica dell'impianto arboreo per ragioni legate alla sicurezza dell'area scolastica.

L'intervento riaccende il dibattito cittadino sull'equilibrio tra tutela della pubblica incolumità e salvaguardia del patrimonio arboreo urbano, soprattutto negli spazi frequentati quotidianamente da studenti e famiglie.
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