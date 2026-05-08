Trani, nuovi abbattimenti di alberi alla Scuola “Mons. Petronelli”

Proseguono a Trani gli interventi sugli alberi presenti nelle aree scolastiche cittadine. Questa volta la segnalazione riguarda la scuola "Mons. Petronelli", dove sono in corso attività di taglio definitivo di alcuni alberi nell'area di pertinenza dell'istituto sul lato di via Maraldo.Secondo quanto emerso, non si tratterebbe di semplici operazioni di manutenzione o potatura, ma di un intervento radicale, simile a quello recentemente eseguito presso la scuola media "Baldassarre", dove furono abbattuti tutti i pini ritenuti potenzialmente a rischio caduta.Anche nel caso della "Petronelli", il Comune avrebbe deciso di procedere sulla base di una richiesta di verifica avanzata dalla dirigente scolastica, che – contattata telefonicamente – avrebbe confermato di aver chiestoL'intervento riaccende il dibattito cittadino sull'equilibrio tra tutela della pubblica incolumità e salvaguardia del patrimonio arboreo urbano, soprattutto negli spazi frequentati quotidianamente da studenti e famiglie.