San Michele Arcangelo
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Religioni

Oggi Trani in festa per San Michele Arcangelo: il programma

Stasera la processione per le vie della città

Trani - venerdì 8 maggio 2026
La città di Trani si prepara a celebrare i solenni festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, in occasione dell'antica memoria della sua apparizione a Monte Sant'Angelo. Una giornata di fede e tradizione che vedrà la partecipazione di confraternite, fedeli e autorità religiose, tra celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera e la tradizionale processione per le vie cittadine

VENERDÌ 8 MAGGIO

Ore 6,00 Santa Messa, presieduta da don Pasquale Quercia, Padre Spirituale della Confraternita, Amministratore Parrocchiale di Santa Chiara e Rettore della chiesa di San Michele, con il Rito di Benedizione dei Maturandi raccolti agricoli.

Ore 8,00 Santa Messa, presieduta da don Mario Sciaqua, Vicario Parrocchiale presso la Parrocchia di Santa Chiara - Trani.

Ore 8,30 Giro per le vie della città del Gran Concerto Bandistico "P. MASCAGNI".

Ore 9,00 Santa Messa, presieduta da don Piero D'Alba, Cappellano della Polizia di Stato, con la partecipazione della Questura di Barletta-Andria-Trani.

Ore 10,00 Santo Rosario Meditato.

Ore 10,30 Santa Messa presieduta da don Pasquale Quercia, Padre Spirituale della Confraternita, Amministratore Parrocchiale di Santa Chiara e Rettore della chiesa di San Michele, in memoria dei Confratelli, delle Consorelle, dei Padri Spirituali e dei devoti Defunti.

Ore 12,00 Supplica alla Regina del SS. Rosario di Pompei.

Ore 18,00 Sparo di colpi a cannone.

Ore 19,00 Solenne processione dell'immagine di San Michele Arcangelo, con la partecipazione della omonima Confraternita di Giovinazzo. Itinerario: Chiesa, vie: Montebello, Senadori, Maraldo, Simone de Brado, Gen. Ettore Baldassarre, Amedeo, c.so Cavour, c.so Vittorio Emanuele, vie: Maiorano, Amedeo, Pietro Tacci, Angelo de Bramo, c.so Regina Elena, vie: Simone de Brado, Sasso, p.zza Garibaldi, vie: Umberto, Gen. Ettore Baldassarre, Amedeo, Chiesa.
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