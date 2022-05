Festa in onore di San Michele Arcangelo: il programma

La Confraternita di San Michele Arcangelo di Trani, in occasione del giorno 8 maggio, ricorrenza dell'apparizione dell'Arcangelo Michele a Monte Sant'Angelo, è lieta di comunicare alla cittadinanza il programma 2022 delle iniziative religiose relative alla festività del suo Santo Titolare.



Tutte le Sante Messe serali relative ai giorni dal 5 all'8 maggio 2022 potranno essere seguite in diretta sul canale 93 e sulla pagina Facebook/Chiesa San Michele -Trani.



Giovedì, 5 Maggio

Ore 18,30 - Coroncina Angelica.

Ore 19,00 - Santa Messa presieduta dal Padre Spirituale don Alessandro Farano.

(Celebrazioni trasmesse sul canale 93 e sulla pagina Facebook Chiesa San Michele - Trani)



Venerdì, 6 Maggio

Ore 18,30 - Coroncina Angelica.

Ore 19,00 - Santa Messa presieduta dal Vicario Generale don Sergio Pellegrini.

(Celebrazioni trasmesse sul canale 93 e sulla pagina Facebook Chiesa San Michele - Trani)



Sabato, 7 Maggio

Ore 18,30 - Coroncina Angelica.

Ore 19,00 - Santa Messa, presieduta dal Coordinatore territoriale don Gaetano Lops.

(Celebrazioni trasmesse sul canale 93 e sulla pagina Facebook Chiesa San Michele - Trani)



Domenica, 8 Maggio(ANTICA MEMORIA DELL'APPARIZIONE DELL'ARCANGELO SAN MICHELE A MONTE SANT'ANGELO)Ore 09,30 - Giro per le vie della città del gruppo bandistico "Pietro Mascagni" di Trani. Ore 10,30 - Coroncina Angelica.Ore 11,00 - Santa Messa (a devozione della Confraternita) presieduta dal Vicario Parrocchiale dellaParrocchia di San Francesco don Michele Torre. Ore 12,00 - Supplica alla Regina del SS. Rosario di Pompei.Ore 18,00 - Giro per le vie della città del gruppo bandistico "Pietro Mascagni", con arrivo in P.za Garibaldi.Ore 18,30 - Coroncina Angelica.Ore 19,00 - Santa Messa parrocchiale, presieduta dal Padre Spirituale don Alessandro Farano, animata dal Coro Polifonico parrocchiale e da tutti i gruppi parrocchiali.Lunedì, 9 MaggioOre 07,30 - Coroncina Angelica.Ore 08,00 - Santa Messa, presieduta dal Parroco della Parrocchia San Vincenzo de'Paoli in Bisceglie don Nicola Napolitano.Ore 09,00 - Coroncina Angelica.Ore 09,30 - Santa Messa, presieduta dal Vicario Parrocchiale della Parrocchia Spirito Santo don Mimmo Bruno.Ore 10,30 - Coroncina Angelica.Ore 11,00 - Santa Messa, presieduta dal Padre Spirituale don Alessandro Farano, con la partecipazione della Polizia di Stato.Ore 19,00 - Solenne processione dell'immagine di San Michele Arcangelo, con la partecipazione della omonima Confraternita di Giovinazzo.: Chiesa, via Montebello, c.so Imbriani, vie: Marsala, Simone de Brado, Gen. Ettore Baldassarre, Amedeo, c.so Cavour, c.so Vittorio Emanuele, vie: Maiorano, Amedeo, Pietro Tisci, Angelo de Bramo, c.so Regina Elena, vie: Simone de Brado, Sasso, p.zza Garibaldi, vie: Umberto, Gen. Ettore Baldassarre, Amedeo, Chiesa.