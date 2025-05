"San Michele Arcangelo", entrano nel vivo i solenni festeggiamenti

06,00 - Santa Messa, presieduta da don Pasquale Quercia, Padre Spirituale della Confraternita, con il Rito Di Benedizione dei maturandi raccolti agricoli;

08,00 - Santa Messa, presieduta da don F.sco Mennea, V. Parrocchiale de il Santuario Madonna delle Grazie di Corato ed Ass. Spirituale presso il Centro di Spiritualità "Oasi di Nazareth";

09,30 - Santa Messa, presieduta da don Michele Torre, Vice Parroco presso la Parrocchia di San Francesco di Trani;

11,00 - Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Leonardo D'Ascenzo Arcivescovo, in memoria dei Confratelli, delle Consorelle, dei Padri Spirituali e dei devoti Defunti;

12,00 - Supplica alla Regina del SS. Rosario di Pompei;

18,00 - Sparo di Colpi a cannone;

19,00 - Solenne processione dell'immagine di San Michele Arcangelo, con la partecipazione della omonima Confraternita di Giovinazzo. Itinerario: Chiesa, vie Montebello, Stendardi, Marsala, Simone de Brado, Gen. Ettore Baldassarre, Amedeo, c.so Cavour, c.so Vittorio Emanuele, vie: Maiorano, Amedeo, Pietro Tisci, Angelo de Bramo, c.so Regina Elena, vie: Simone de Brado, Sasso, p.zza Garibaldi, vie: Umberto, Gen. Ettore Baldassarre, Amedeo, Chiesa.

A Trani, la devozione perè molto sentita, soprattutto in occasione della sua festività l'8 maggio, che ricorda l'apparizione dell'Arcangelo considerato il protettore contro il male e un simbolo di forza e giustizia. La sua figura è venerata non solo a Trani, ma in tutta la Puglia, con particolare riferimento al Santuario di Monte Sant'Angelo, uno dei luoghi di culto più importanti.Laha avviato i solenni festeggiamenti sin dallo scorso 04 maggio programmando ogni giorno alle 19.00 la Coroncina Angelica ed a seguire la Santa Messa presieduta da donpadre spirituale del sodalizio.Questi gli appuntamenti previsti per la giornata dell'08 maggio