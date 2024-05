Trani festeggia San Michele Arcangelo, il programma

Ore 17:30 Coroncina Angelica



Ore 18:00 Santa Messa presieduta dal Sac. Alessandro Farano, Padre spirituale della Confraternita



Ore 20:00 Gran concerto della Banda Musicale dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO – Sezione di Bari.

Domenica 05/05/2024

Lunedì 06/05/2024

Martedì 07/05/2024

Mercoledì 08/05/2024

ANTICA MEMORIA DELL'APPARIZIONE DELL'ARCANGELO SAN MICHELE A MONTE SANT'ANGELO

Ore 8:00 Santa Messa presieduta dal Sac. Michele Caporusso, Parrocchia San Magno, Trani Ore 8:00 Giro per le vie della città della Banda Musicale "Pietro Mascagni" Trani



Ore 9:00 Sparo di Colpi a cannone (diana)



Ore 9:30 Santa Messa presieduta dal Sac. Domenico Bruno, Parrocchia Sacra Famiglia, Barletta Ore 10:30 Santo Rosario Meditato



Ore 11:00 Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo Ore 12:00 Supplica alla Regina del SS. Rosario di Pompei



Ore 19:00 Solenne processione dell'immagine di San Michele Arcangelo, con la partecipazione della omonima Confraternita di Giovinazzo. Itinerario: Chiesa, vie Montebello, Stendardi, Marsala, Simone de Brado, Gen. Ettore Baldassarre, Amedeo, c.so Cavour, c.so Vittorio Emanuele, vie: Maiorano, Amedeo, Pietro Tisci, Angelo de Bramo, c.so Regina Elena, vie: Simone de Brado, Sasso, p.zza Garibaldi, vie: Umberto, Gen. Ettore Baldassarre, Amedeo, Chiesa.



Ore 22:00 Grande spettacolo pirotecnico presso il Molo San Nicola.

