Sposati! Svetlana e Antonio hanno coronato a Trani il loro sogno d'amore

, ci piacerebbe che fosse sempre così; però questa appare davvero come unache vorremmo raccontare per tutte le persone che in questo momento stanno vivendo la guerra in Ucraina ormai da tanto tempo.si sono sposati oggi, in un clima di grande emozione e di gioia nella quale è intervenuto anche il Sindaco a testimoniare l'onore di aver ospitato un evento così speciale da parte di tutta la cittadinanza. Svetlana,ricordiamo, in fuga dalla guerra russo-ucraina del febbraio 2022, è arrivata adove ha incontrato Antonio con il quale ha deciso di sposarsi proprio a Trani, in omaggio e ricordo della prima città che la ha accolta arrivando in Italia.