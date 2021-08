Enzo Miccio a Trani: sullo sfondo la Cattedrale e il tramonto dalle mille sfumature

Sul Fortino della villa comunale, sullo sfondo la Cattedrale e il cielo dipinto dai colori del tramonto che solo Trani sa regalare. Così Enzo Miccio (wedding designer, event planner, fashion designer, conduttore televisivo e "paladino del buon gusto" così come viene definito su Wikipedia) è stato fotografato in città: a renderlo noto è stato lo stesso stilista sul suo profilo Instagram. "Scenario da favola per il prossimo matrimonio", "Non servono parole", "Sembra che me la spassi ma vi assicuro che non è così. Tra poco inizia la guerra" le frasi a corredo delle sue foto.Come è trapelato in queste ore Enzo Miccio è in città per le riprese del programma televisivo "Abito da sposa cercasi Puglia" in onda su Discovery+ e Real Time in cui il noto stilista dà una mano a sposine in procinto di organizzare il grande giorno delle nozze. Questo pomeriggio, sul sagrato della Cattedrale, è anche prevista un'esibizione degli allievi della scuola Studio Danza.Del resto sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che si affidano a Enzo Miccio per l'organizzazione della cerimonia nuziale in locations ricercate e raffinate. E questa volta Trani è la prescelta!