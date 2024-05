Airshow con le Frecce: aree pedonali, dj set e parcheggi. Tutte le info

Il programma sarà molto vasto ed inizia venerdì 10 maggio in Piazza Quercia: dalle 19:30 sarà possibile assistere aldj set con Maldarizzi Automotive. Sabato 11 maggio a Palazzo Palmieri un evento emozionante: alle ore 18:00 ci sarà ilmentre alle ore 19:00 (sempre di sabato) in Piazza Quercia è previsto ilcon la partecipazione inoltredell'Accademia di Tango Asd Para Dos Tango e dello studio danza South Dance Center di Trani.Lo spettacolo vero e proprio sarà domenica 12 maggio, data in cui saranno previsti circa 100.000 spettatori, pronti a riempire le vie cittadine. Alle 15:30 sul lungomare Cristoforo Colombo ci sarà l'apertura della manifestazione e, circa mezz'ora dopo, ci sarà il. Alle 16:05 prevista lmentre, dieci minuti più tardi, ecco demoAlle 16:35 il. Alle 16:40 demoE finalmente alle 17 l'evento tanto atteso: la, che molto probabilmente farà emozionare i tanti presenti per l'occasione. Non finisce qui la serata perché alle ore 20 in Piazza Quercia ci sarà il(ingresso libero con posti a sedere).Inoltre da sabato 11 a domenica 12 sarà possibile partecipare ed assistere aldalle ore 10:30 alle ore 20.Per quanto concerne l'area pedonale, essa sarà dalle oreEssa si svilupperà nell'area costiera da via Malcangi e lungomare proseguendo per via Aldo Moro-Mario Pagano per giungere fino a Via Alvarez. Sarà zona a traffico limitato per soli residenti.Per tutti coloro i quali giungeranno a Trani da altre città, avranno l'opportunità di parcheggiare in oltre 7700 posti auto e circa 70 bus potranno sostare nelle 11 aree parcheggio organizzate per l'evento.Ci saranno dei blocchi stradali all'ingresso in città con direzione obbligatoria verso i parcheggi attrezzati per la manifestazione. La tariffa sarà di 5€. Per chi arriva da Andria: blocchi in via Andria alla rotatoria di via Superga con reindirizzo ai parcheggi di via Parini e via Grecia (fino ad esaurimento). Per chi giunge da Barletta ci sarà la direzione obbligatoria verso i parcheggi di via dei Finanzieri, mentre chi arriva da Corato sarà costretto a proseguire verso i parcheggi di via Falcone/Borsellino. Infine da Bisceglie ci sarà la chiusura a Ponte Lama a senso unico con corsia libera per emergenza istituzione del senso unico di tutta la statale Trani-Bisceglie in direzione Bisceglie.