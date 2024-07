Soccer Trani, Garofalo e Piccininni firmano per l’Audace Cerignola

Continuiamo a lavorare sempre per i giovani e, anche quest'anno è arrivato il momento di salutare due nostri ragazzi, classe 2010, a cui si sono aperte le porte del professionismo.Andrea e Michele, due atleti seri e di prospettiva, dalla prossima stagione, faranno parte della rosa nazionale U15 dell' Audace Cerignola, società professionistica che milita nel campionato di serie C.Partecipando ai campionati agonistici prevalentemente da sotto età, si sono messi in mostra guadagnandosi la chiamata nel professionismo.Grande soddisfazione anche da parte della società, a riprova di un lavoro che mira a curare ogni singolo dettaglio, concentrandosi sulla crescita dei ragazzi dal punto di vista tecnico e soprattutto umano.Ricordando sempre che questo è un semplice punto di partenza, auguriamo a Michele e ad Andrea un grande in bocca al lupo per la stagione che verrà e per un futuro ricco di grandi soddisfazioni.