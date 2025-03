Vitale regala la seconda vittoria consecutiva alla Soccer Trani: battuto il Real Siti 2-1

: secondo successo consecutivo per i tranesi che, con questi tre punti,Il quarto posto dista adesso sedici lunghezze, a cinque giornate dal termine., con entrambe le reti arrivate su calcio di rigore.Si scende in campo per la 29esima giornata del Campionato di Promozione Pugliese - Girone A: al 'Poli' di Molfetta si affrontano Soccer Trani e Real Siti, rispettivamente quinta e nona forza del girone. Mister Giangaspero si affida ad un 4-3-2-1 con Magnifico tra i pali, Campanella ed Elia al centro della difesa, affiancati da Rizzi e Rana, al debutto da titolare. A centrocampo Dentamaro, Binetti e Precchiazzi. Sulla trequarti la qualità di Vitale e Salvemini, alle spalle dell'unica punta Terrone.Primi minuti di gara abbastanza equilibrati. Il primo tentativo del match è di marca ospite, con la conclusione di Pergola che termina però tra le mani di Magnifico. Al 9' il Real Siti sfiora la rete del vantaggio: miracolo dell'estremo difensore tranese sulla conclusione a botta sicura dell'attaccante avversario. Pronta la reazione della Soccer Trani: Vitale si immola verso la porta presidiata da Sarri, ma il suo diagonale mancino termina largo. Al 14' ancora pericolosi gli uomini allenati da Palmieri, questa volta con una conclusione che termina di poca al lato. Al 20' destro insidioso di Salvemini dal limite, respinge Sarri. Al 26' la Soccer va vicinissima alla rete del vantaggio con Rizzi che, da posizione ravvicinata, spedisce sull'esterno della rete. Al 31' tiro-cross insidioso di Vitale, ancora abile Sarri a respingere in corner. Al 42' corner dalla sinistra di Vitale, la sfera termina sulla testa di Campanella che però spedisce alto. La prima frazione termina in parità: resiste lo 0-0.Ottimo avvio di secondo tempo per i tranesi: al 48' tentativo dalla distanza di Vitale, ancora attento Sarri.. Meritatissimo il vantaggio per gli uomini di Giangaspero. Al 59' occasionassima targata Soccer: punizione di Vitale, la sfera arriva sui piedi di Terrone che con un colpo di tacco trova Salvemini, il suo destro è prontamente respinto da Sarri. Al 63' succede di tutto nell'area di rigore tranese: primo tentativo di Pozzozengaro che si stampa sul palo, sulla respinta determinante il volo di Magnifico a spedire in corner un destro destinato all'incrocio dei pali. Al 72' conclusione dalla distanza di Di Palma, blocca Magnifico.. Al 95' Magnifico salva il risultato, sul preciso destro di Pozzozengaro. Non c'è più tempo: la Soccer Trani batte il Real Siti 2-1. Foto di Davide Del Mastro.