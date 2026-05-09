Ultima stagionale, Moscelli: “Trani si merita questa festa. Vogliamo festeggiare vincendo”

Promozione, si scende in campo per la 34esima ed ultima giornata di campionato: la Soccer Trani, reduce da quattro successi consecutivi, ospita il Virtus Palese, quinto in classifica e già qualificato ai playoff. La sfida si disputerà domenica al 'Lapi', con calcio d'inizio fissato alle ore 16:30.L'invito della società è chiarissimo: "". Non mancheranno numerose iniziative e divertimento, per quella che si preannuncia la festa finale, prima della partenza per il Belgio.Attualmente, i tranesi hanno collezionato 85 punti in classifica, frutto di 27 vittorie, 4 pareggi e solamente 2 sconfitte. Un cammino straordinario, culminato con il ritorno in Eccellenza ed il trionfo in Coppa Italia Dilettanti. Vincere domenica significherebbe salire a quota 88, gli stessi ottenuti dall'Audace Barletta dei record la scorsa stagione.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, sono intervenuti mister Fabio Moscelli, ed il capitano, Gianni Montrone. Queste le loro dichiarazioni:: "Vogliamo chiudere in bellezza, regalando l'ennesima vittoria al nostro pubblico. Ultimo desiderio? Mi piacerebbe festeggiare con tutta la città, spero che lo stadio possa riempirsi al massimo. Ce lo meritiamo tutti, specialmente i nostri tifosi. Mi auguro sia una festa per tutta Trani. Risposte dagli Under? Sanno benissimo che, se vogliono continuare questo progetto, devono dimostrarmelo. Stanno cercando di mettersi in evidenza per regalarsi una conferma, devono continuare così.: "Direttore Sportivo a Trani? È una domanda che mi fa ridere, ho letto tante notizie infondate. Non è mai stato comunicato, da entrambe le parti, un eventuale altro ruolo in società. Sono sereno, voglio giocare ancora, specialmente in Eccellenza, un campionato di cui ho dolci ricordi. Futuro a Trani? Posso dare ancora tanto, farlo qui sarebbe ancora più bello. C'è un legame extra-calcistico, mi sento un tesserato al 100%. Vincere qui? Farlo è bello dappertutto, specialmente quando vinci in piazze calde, proprio come Trani. Le vittorie sono vittorie, me le sono godute tutte nella mia carriera. Crescita della squadra? È stata importante, altrimenti non vinci un campionato in quel modo. La nostra fortuna è stata conoscerci tra di noi, per i giovani è stato un anno fondamentale, per poter rubare qualcosina dai grandi."