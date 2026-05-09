Soccer Trani: “Tutti allo stadio!”
Soccer Trani: “Tutti allo stadio!”
Calcio

Ultima stagionale, Moscelli: “Trani si merita questa festa. Vogliamo festeggiare vincendo”

“Montrone? Io DS? Voglio giocare ancora, magari a Trani”

Trani - sabato 9 maggio 2026 9.54
Promozione, si scende in campo per la 34esima ed ultima giornata di campionato: la Soccer Trani, reduce da quattro successi consecutivi, ospita il Virtus Palese, quinto in classifica e già qualificato ai playoff. La sfida si disputerà domenica al 'Lapi', con calcio d'inizio fissato alle ore 16:30.

L'invito della società è chiarissimo: "È l'ultima di campionato, un'ultima partita. Una città intera. Riempiamo il 'Lapi', tutti allo stadio!". Non mancheranno numerose iniziative e divertimento, per quella che si preannuncia la festa finale, prima della partenza per il Belgio.

Attualmente, i tranesi hanno collezionato 85 punti in classifica, frutto di 27 vittorie, 4 pareggi e solamente 2 sconfitte. Un cammino straordinario, culminato con il ritorno in Eccellenza ed il trionfo in Coppa Italia Dilettanti. Vincere domenica significherebbe salire a quota 88, gli stessi ottenuti dall'Audace Barletta dei record la scorsa stagione.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, sono intervenuti mister Fabio Moscelli, ed il capitano, Gianni Montrone. Queste le loro dichiarazioni:

Moscelli: "Vogliamo chiudere in bellezza, regalando l'ennesima vittoria al nostro pubblico. Ultimo desiderio? Mi piacerebbe festeggiare con tutta la città, spero che lo stadio possa riempirsi al massimo. Ce lo meritiamo tutti, specialmente i nostri tifosi. Mi auguro sia una festa per tutta Trani. Risposte dagli Under? Sanno benissimo che, se vogliono continuare questo progetto, devono dimostrarmelo. Stanno cercando di mettersi in evidenza per regalarsi una conferma, devono continuare così.

Montrone: "Direttore Sportivo a Trani? È una domanda che mi fa ridere, ho letto tante notizie infondate. Non è mai stato comunicato, da entrambe le parti, un eventuale altro ruolo in società. Sono sereno, voglio giocare ancora, specialmente in Eccellenza, un campionato di cui ho dolci ricordi. Futuro a Trani? Posso dare ancora tanto, farlo qui sarebbe ancora più bello. C'è un legame extra-calcistico, mi sento un tesserato al 100%. Vincere qui? Farlo è bello dappertutto, specialmente quando vinci in piazze calde, proprio come Trani. Le vittorie sono vittorie, me le sono godute tutte nella mia carriera. Crescita della squadra? È stata importante, altrimenti non vinci un campionato in quel modo. La nostra fortuna è stata conoscerci tra di noi, per i giovani è stato un anno fondamentale, per poter rubare qualcosina dai grandi."
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Testa all’Eccellenza? Ancora no. La Soccer Trani trafigge il Real Siti, sconfitto 1-4 Calcio Testa all’Eccellenza? Ancora no. La Soccer Trani trafigge il Real Siti, sconfitto 1-4 Quarta vittoria consecutiva per i tranesi, che salgono ad 85 punti
Ultima trasferta stagionale per il Trani, Moscelli: «Determinati per vincere ancora» Calcio Ultima trasferta stagionale per il Trani, Moscelli: «Determinati per vincere ancora» La Soccer Trani ospite del Real Siti: appuntamento a domenica, ore 16:30
La Soccer Trani non è ancora sazia: 4-1 al Lucera. Superata quota 80 punti Calcio La Soccer Trani non è ancora sazia: 4-1 al Lucera. Superata quota 80 punti Al ‘Lapi’ decidono le firme di Cassano, Morra, Manzari e Chiumarulo
Soccer Trani-Lucera, Moscelli: “Abbiamo tutti delle motivazioni, vogliamo vincere ancora” Calcio Soccer Trani-Lucera, Moscelli: “Abbiamo tutti delle motivazioni, vogliamo vincere ancora” “Faccio i complimenti al Bisceglie ed al Barletta, hanno fatto dei percorsi importanti. Ci auguriamo che il Trani faccia lo stesso”
La Soccer Trani non ha intenzione di rallentare: Atletico Gargano sconfitto 0-1 Calcio La Soccer Trani non ha intenzione di rallentare: Atletico Gargano sconfitto 0-1 Decide la perla su punizione di Flavio Becerri
Atletico Gargano-Trani, Moscelli: «Dobbiamo onorare al massimo queste quattro partite» Calcio Atletico Gargano-Trani, Moscelli: «Dobbiamo onorare al massimo queste quattro partite» Turitto: "Eccellenza a Trani? Mi piacerebbe tantissimo, non lo nego"
È festa Trani, Moscelli: “Contenti di aver creato entusiasmo, bellissimo da vivere” Calcio È festa Trani, Moscelli: “Contenti di aver creato entusiasmo, bellissimo da vivere” “È il giusto premio per tutti, una festa per la Città, per la società, per la squadra”
La Soccer Trani festeggia il “double” nel migliore dei modi: Molfetta sconfitto 2-0 Calcio La Soccer Trani festeggia il “double” nel migliore dei modi: Molfetta sconfitto 2-0 Ennesima prestazione da incorniciare
Adriatica Trani, ultima gara di campionato: al “Ferrante” arriva la Dinamo Molfetta
9 maggio 2026 Adriatica Trani, ultima gara di campionato: al “Ferrante” arriva la Dinamo Molfetta
Avviso pubblico misura “sostegno al caregiver familiare 2024”
9 maggio 2026 Avviso pubblico misura “sostegno al caregiver familiare 2024”
Creatina: non solo sport, ma alleata clinica tra muscoli e metabolismo
9 maggio 2026 Creatina: non solo sport, ma alleata clinica tra muscoli e metabolismo
Elezioni a Trani, la lista “Per Trani”, domenica presenterà i candidati al Consiglio comunale
9 maggio 2026 Elezioni a Trani, la lista “Per Trani”, domenica presenterà i candidati al Consiglio comunale
Sarà nuovamente Serie A per Ilario Monterisi: che stagione per il tranese!
8 maggio 2026 Sarà nuovamente Serie A per Ilario Monterisi: che stagione per il tranese!
Amministrative Trani 2026 | Francesco Chicco Corallo presenta la sua candidatura lista "Popolari con Galiano "
8 maggio 2026 Amministrative Trani 2026 | Francesco Chicco Corallo presenta la sua candidatura lista "Popolari con Galiano"
Trani, nuovi abbattimenti di alberi alla Scuola “Mons. Petronelli”
8 maggio 2026 Trani, nuovi abbattimenti di alberi alla Scuola “Mons. Petronelli”
Trani, legalità e memoria in scena: il dott. Domenico Briguglio promuove l’evento “Io sono Franco”
8 maggio 2026 Trani, legalità e memoria in scena: il dott. Domenico Briguglio promuove l’evento “Io sono Franco”
Trani, “Coloriamo la nostra città”: al piccolo anfiteatro un pomeriggio dedicato ai bambini e alla fantasia
8 maggio 2026 Trani, “Coloriamo la nostra città”: al piccolo anfiteatro un pomeriggio dedicato ai bambini e alla fantasia
Comunali 2026, Forza Italia presenta stasera la squadra a sostegno di Angelo Guarriello
8 maggio 2026 Comunali 2026, Forza Italia presenta stasera la squadra a sostegno di Angelo Guarriello
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.