È festa Trani, Moscelli: “Contenti di aver creato entusiasmo, bellissimo da vivere”

: ventiquattresima vittoria stagionale in campionato per i tranesi, reduci dal trionfo in Coppa Italia Dilettanti contro lo Squinzano. Un trofeo, il secondo di quest'annata strepitosa, che certifica il "Double" compiuto dal sodalizio capitanato da Luciano Pace: "", questo lo slogan degli ultimi giorni in casa Trani, ed è proprio la verità.La promozione in Eccellenza, arrivata con sei giornate d'anticipo e, appunto, il successo in Coppa. Domenica, in occasione della sfida contro i molfettesi, la Città ha meritatamente omaggiato la doppia impresa biancazzurra, gremendo e colorando con bandierine, striscioni e coreografie gli spalti del 'Lapi'.Unmeraviglioso, ritrovato dopo anni di buio: "", annuncia il presidente Pace, in vista del prossimo campionato che vedrà certamente i tranesi protagonisti. Non potrebbe essere altrimenti.Al termine della sfida contro il Molfetta, è intervenuto in conferenza stampa mister: "È il giustoper tutti, una festa per la Città, per la società, per la squadra. Un percorso faticoso, ma molto. Siamo veramente contenti per aver creato questo entusiasmo, èda vivere."? Non dovevamo rovinare la festa al nostro pubblico. Si doveva far di tutto per regalare loro l'ennesimostagionale, non bisognava ripetere la prestazione di San Severo, dal punto di vista dell'atteggiamento.""Trovare le giuste motivazioni dopo quanto vissuto, non è facile, ma i ragazzi hanno mostratoalla loro professione.? Nessun dubbio, si è fatto trovare pronto. Era giustodavanti alla sua gente, sono contentissimo per lui. Prossimo? Vogliamo onorare al meglio il campionato, quindi vogliamo quattro vittorie. Andremo in campo per ottenere sempre il massimo."