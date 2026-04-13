Soccer Trani: “Tutti allo stadio!”
Soccer Trani: “Tutti allo stadio!”
Calcio

È festa Trani, Moscelli: “Contenti di aver creato entusiasmo, bellissimo da vivere”

“È il giusto premio per tutti, una festa per la Città, per la società, per la squadra”

Trani - lunedì 13 aprile 2026 11.17
Soccer Trani 2-0 Molfetta: ventiquattresima vittoria stagionale in campionato per i tranesi, reduci dal trionfo in Coppa Italia Dilettanti contro lo Squinzano. Un trofeo, il secondo di quest'annata strepitosa, che certifica il "Double" compiuto dal sodalizio capitanato da Luciano Pace: "Ci siamo presi tutto", questo lo slogan degli ultimi giorni in casa Trani, ed è proprio la verità.

La promozione in Eccellenza, arrivata con sei giornate d'anticipo e, appunto, il successo in Coppa. Domenica, in occasione della sfida contro i molfettesi, la Città ha meritatamente omaggiato la doppia impresa biancazzurra, gremendo e colorando con bandierine, striscioni e coreografie gli spalti del 'Lapi'.

Un entusiasmo meraviglioso, ritrovato dopo anni di buio: "Il meglio deve ancora venire", annuncia il presidente Pace, in vista del prossimo campionato che vedrà certamente i tranesi protagonisti. Non potrebbe essere altrimenti.

Al termine della sfida contro il Molfetta, è intervenuto in conferenza stampa mister Moscelli: "È il giusto premio per tutti, una festa per la Città, per la società, per la squadra. Un percorso faticoso, ma molto soddisfacente. Siamo veramente contenti per aver creato questo entusiasmo, è bellissimo da vivere."

"Vittoria? Non dovevamo rovinare la festa al nostro pubblico. Si doveva far di tutto per regalare loro l'ennesimo successo stagionale, non bisognava ripetere la prestazione di San Severo, dal punto di vista dell'atteggiamento."

"Trovare le giuste motivazioni dopo quanto vissuto, non è facile, ma i ragazzi hanno mostrato attaccamento alla loro professione. Amoruso? Nessun dubbio, si è fatto trovare pronto. Era giusto premiarlo davanti alla sua gente, sono contentissimo per lui. Prossimo obiettivo? Vogliamo onorare al meglio il campionato, quindi vogliamo quattro vittorie. Andremo in campo per ottenere sempre il massimo."
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
La Soccer Trani festeggia il “double” nel migliore dei modi: Molfetta sconfitto 2-0 La Soccer Trani festeggia il “double” nel migliore dei modi: Molfetta sconfitto 2-0 Ennesima prestazione da incorniciare
Soccer Trani: “Tutti allo stadio!”. Tutte le iniziative celebrative per la gara di oggi Soccer Trani: “Tutti allo stadio!”. Tutte le iniziative celebrative per la gara di oggi Nel corso del pre partita saranno numerosi i momenti per una stagione da incorniciare
Soccer Trani, Moscelli chiama i tifosi: “Voglio uno stadio pieno contro il Molfetta” Soccer Trani, Moscelli chiama i tifosi: “Voglio uno stadio pieno contro il Molfetta” Verso la sfida del 12 aprile: entusiasmo e bilanci positivi nelle parole del tecnico e di Colombo dopo una stagione intensa
Soccer Trani – Molfetta senza tifosi ospiti: stop ai residenti molfettesi Soccer Trani – Molfetta senza tifosi ospiti: stop ai residenti molfettesi Il Prefetto della BAT vieta la vendita dei biglietti : misure per sicurezza e ordine pubblico
Stagione storica per il Trani: i biancazzurri si laureano campioni di Puglia, Squinzano battuto Stagione storica per il Trani: i biancazzurri si laureano campioni di Puglia, Squinzano battuto Un’annata da incorniciare per la Soccer Trani, campione in tutto!
Il "Nicola Lapi" resta in silenzio, ma il cuore di Trani urlerà fuori dalle mura: respinto il ricorso, oggi la Finale si gioca a porte chiuse Attualità Il "Nicola Lapi" resta in silenzio, ma il cuore di Trani urlerà fuori dalle mura: respinto il ricorso, oggi la Finale si gioca a porte chiuse La Coppa Italia come simbolo di riscatto: dopo il no al ricorso, il Presidente Luciano Pace esorta i tifosi alla massima sportività fuori dalle mura
Trani-Squinzano, Moscelli: «Il pubblico è l’essenza del calcio. Servirà determinazione» Calcio Trani-Squinzano, Moscelli: «Il pubblico è l’essenza del calcio. Servirà determinazione» “Le finali le vincono chi sbaglia meno. Ho una squadra esperta, sono molto sereno”
Finale di Coppa Italia a porte chiuse: un’ingiustizia che colpisce il cuore di Trani. Il "Nicola Lapi" non merita il silenzio Finale di Coppa Italia a porte chiuse: un’ingiustizia che colpisce il cuore di Trani. Il "Nicola Lapi" non merita il silenzio La Soccer Trani fa ricorso e punta a scardinare una sanzione troppo severa per salvare la festa delle famiglie e dello sport pulito
Trani accoglie AMA Immobiliare: l’unione di tre professioniste nel cuore della città
13 aprile 2026 Trani accoglie AMA Immobiliare: l’unione di tre professioniste nel cuore della città
Trani, Articolo 97 convoca la stampa dopo il ritiro di Moscatelli
13 aprile 2026 Trani, Articolo 97 convoca la stampa dopo il ritiro di Moscatelli
Spiagge e Fondali Puliti 2026 a Trani: oltre 200 kg di rifiuti raccolti alla Spiaggia Ponte Lama
13 aprile 2026 Spiagge e Fondali Puliti 2026 a Trani: oltre 200 kg di rifiuti raccolti alla Spiaggia Ponte Lama
Amministrative a Trani: Moscatelli ritira la sua candidatura a sindaco
13 aprile 2026 Amministrative a Trani: Moscatelli ritira la sua candidatura a sindaco
Dall’Ungheria all’Italia: crescere attraverso il job shadowing
13 aprile 2026 Dall’Ungheria all’Italia: crescere attraverso il job shadowing
Chiuso il tratto Andria-Trani, direzione Bari dell'A14 nelle notti del 13 e 14 aprile
13 aprile 2026 Chiuso il tratto Andria-Trani, direzione Bari dell'A14 nelle notti del 13 e 14 aprile
Presentato nella serata di ieri il comitato di Daniele Santoro: il dialogo con i cittadini al centro della sua candidatura
13 aprile 2026 Presentato nella serata di ieri il comitato di Daniele Santoro: il dialogo con i cittadini al centro della sua candidatura
“Don Tonino Bello, uomo del Sud e dei Sud”: a Trani la presentazione del libro di Sabino Zinni
13 aprile 2026 “Don Tonino Bello, uomo del Sud e dei Sud”: a Trani la presentazione del libro di Sabino Zinni
Cosa resta della "locomotiva d’Europa "? Incontro stasera in Biblioteca a Trani
13 aprile 2026 Cosa resta della "locomotiva d’Europa"? Incontro stasera in Biblioteca a Trani
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
13 aprile 2026 Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.