Calcio
È festa Trani, Moscelli: “Contenti di aver creato entusiasmo, bellissimo da vivere”
“È il giusto premio per tutti, una festa per la Città, per la società, per la squadra”
Trani - lunedì 13 aprile 2026 11.17
Soccer Trani 2-0 Molfetta: ventiquattresima vittoria stagionale in campionato per i tranesi, reduci dal trionfo in Coppa Italia Dilettanti contro lo Squinzano. Un trofeo, il secondo di quest'annata strepitosa, che certifica il "Double" compiuto dal sodalizio capitanato da Luciano Pace: "Ci siamo presi tutto", questo lo slogan degli ultimi giorni in casa Trani, ed è proprio la verità.
La promozione in Eccellenza, arrivata con sei giornate d'anticipo e, appunto, il successo in Coppa. Domenica, in occasione della sfida contro i molfettesi, la Città ha meritatamente omaggiato la doppia impresa biancazzurra, gremendo e colorando con bandierine, striscioni e coreografie gli spalti del 'Lapi'.
Un entusiasmo meraviglioso, ritrovato dopo anni di buio: "Il meglio deve ancora venire", annuncia il presidente Pace, in vista del prossimo campionato che vedrà certamente i tranesi protagonisti. Non potrebbe essere altrimenti.
Al termine della sfida contro il Molfetta, è intervenuto in conferenza stampa mister Moscelli: "È il giusto premio per tutti, una festa per la Città, per la società, per la squadra. Un percorso faticoso, ma molto soddisfacente. Siamo veramente contenti per aver creato questo entusiasmo, è bellissimo da vivere."
"Vittoria? Non dovevamo rovinare la festa al nostro pubblico. Si doveva far di tutto per regalare loro l'ennesimo successo stagionale, non bisognava ripetere la prestazione di San Severo, dal punto di vista dell'atteggiamento."
"Trovare le giuste motivazioni dopo quanto vissuto, non è facile, ma i ragazzi hanno mostrato attaccamento alla loro professione. Amoruso? Nessun dubbio, si è fatto trovare pronto. Era giusto premiarlo davanti alla sua gente, sono contentissimo per lui. Prossimo obiettivo? Vogliamo onorare al meglio il campionato, quindi vogliamo quattro vittorie. Andremo in campo per ottenere sempre il massimo."
La promozione in Eccellenza, arrivata con sei giornate d'anticipo e, appunto, il successo in Coppa. Domenica, in occasione della sfida contro i molfettesi, la Città ha meritatamente omaggiato la doppia impresa biancazzurra, gremendo e colorando con bandierine, striscioni e coreografie gli spalti del 'Lapi'.
Un entusiasmo meraviglioso, ritrovato dopo anni di buio: "Il meglio deve ancora venire", annuncia il presidente Pace, in vista del prossimo campionato che vedrà certamente i tranesi protagonisti. Non potrebbe essere altrimenti.
Al termine della sfida contro il Molfetta, è intervenuto in conferenza stampa mister Moscelli: "È il giusto premio per tutti, una festa per la Città, per la società, per la squadra. Un percorso faticoso, ma molto soddisfacente. Siamo veramente contenti per aver creato questo entusiasmo, è bellissimo da vivere."
"Vittoria? Non dovevamo rovinare la festa al nostro pubblico. Si doveva far di tutto per regalare loro l'ennesimo successo stagionale, non bisognava ripetere la prestazione di San Severo, dal punto di vista dell'atteggiamento."
"Trovare le giuste motivazioni dopo quanto vissuto, non è facile, ma i ragazzi hanno mostrato attaccamento alla loro professione. Amoruso? Nessun dubbio, si è fatto trovare pronto. Era giusto premiarlo davanti alla sua gente, sono contentissimo per lui. Prossimo obiettivo? Vogliamo onorare al meglio il campionato, quindi vogliamo quattro vittorie. Andremo in campo per ottenere sempre il massimo."
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