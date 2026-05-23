La “Juventus” di Trani protagonista all’ACSI Gazzetta Football League, in svolgimento a Pisa

Un sogno reale, un'impresa: la "", squadra amatoriale tranese, ha conquistato in questi giorni la '', prestigioso torneo di vertice del Centro Sportivo Pontelama, accedendo così alle fasi finali della ACSI - Associazione Centri Sportivi Italiani - Gazzetta Football League a 7, in svolgimento in queste ore a Pisa.La formazione tranese, guidata dal presidente Antonio Grandolfo, rappresenterà ufficialmente la città di Trani nel prestigioso torneo nazionale, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, con l'intento di unire tutte le squadre vincitrici dei tornei locali affiliati. Un palcoscenico d'eccezione, in caso di avanzamento, quello dell'Arena Garibaldi di Pisa, società di Serie A.I giocatori impegnati in questo avvincente torneo saranno Vitale Raffaele, Pignataro Giuseppe, Sonatore Domenico, Di Lernia Francesco, Guglielmi Francesco, Sikaj Samuele, Forte Domenico, Bushataj Giuliano, Formicola Andrea, Ancler Giuseppe, Conversano Fabio, Pappolla Luigi, Balducci Carlo, Clotilde Roberto, Graziano Gerry.A partire da questa mattina, sabato 23 maggio, i tranesi hanno affrontato e continueranno a farlo in queste ore, Reggio Calabria, match terminato 0-0, Casoria, match terminato 0-0, Piacenza e Bergamo. Le ultime due gare della fase a girone sono in programma nel primo pomeriggio. Ci sarà una classifica unica, in stile Champions League. Ricordiamo, in palio, la possibilità di calcare il prato dell'Arena Garibaldi di Pisa.Qualunque sarà il risultato, per questi giovani ragazzi si prospetta un'avventura da ricordare. Un'opportunità di crescita, ma soprattutto l'onore di rappresentare Trani. In bocca al lupo!