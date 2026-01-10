Calcio
Ilario Monterisi show con il Frosinone: sua la rete dell’1-0 contro il Catanzaro
Il Frosinone, in seguito a questa vittoria, si laurea ‘Campione d’Inverno’
Trani - sabato 10 gennaio 2026 20.21
Ilario Monterisi, difensore classe '01, continua a splendere: nel pomeriggio di sabato infatti, il tranese ha trovato il suo primo - pesantissimo - centro stagionale, nella delicatissima sfida tra il Frosinone ed il Catanzaro. Uno stacco di testa perentorio, sul corner battuto magistralmente da Calò, ha permesso a Monterisi di battere Pigliacelli, portando i suoi sull'1-0. Una rete determinante, rafforzata nel finale dal raddoppio di Ghedjemis, abile a suggellare il risultato finale sul 2-0.
Tre punti che permettono a capitan Monterisi e ai suoi di chiudere il girone d'andata di Serie B in testa alla classifica, laureandosi dunque 'Campioni d'Inverno'. 41 punti in 19 giornate per i frusinati, a tre punti di distanza dal Venezia del nostro concittadino Pino Brescia, che insegue a 38. Si prospetta un duello straordinario in testa, in un campionato che parla tranese, e non poco, nella speranza di rivedere entrambi presto nella massima serie nazionale.
Monterisi è ormai un perno fisso del Frosinone, un punto di riferimento della difesa di mister Alvini, che può contare su un capitano di altissimo livello: 13 presenze in stagione, 1 rete - quella odierna - e ben 3 assist (contro Spezia, Pescara e Bari), per un totale di 1075' disputati sin qui. Le uniche assenze dovute ad un lieve infortunio al bicipite femorale e ad una squalifica.
Un cammino sin qui perfetto per il tranese ed i suoi compagni, con l'auspicio di poterlo presto rivedere e festeggiare una nuova e storica promozione in Serie A, con il suo Frosinone.
