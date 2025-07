Una giornata per ricordare la storica “Serie B” del Trani: il racconto di Basilio Borgo

Certe imprese, certe domeniche non si possono proprio dimenticare: è il caso della gloriosache, in quell'epoca, disputò il campionato di Serie B. Per l'occasione, l'Associazione Culturale Ricreativa Tranensis, assieme al disegnatore Basilio Borgo e allo storico sportivo Carlo Del Negro, ha voluto ricordare le gesta di quella squadra, che tanto ha fatto sognare la città di Trani, riempendo ancora oggi i racconti di coloro che hanno avuto la fortuna di vivere quel periodo magico.Basilio Borgo, nativo di Agrigento, ha voluto omaggiare la Polisportiva Trani tramite un libro illustrato, con cui è riuscito a raccontare e rivivere le partite più celebri di quegli anni, anche grazie all'aiuto prezioso di Del Negro. Durante la presentazione, dai toni abbastanza malinconici e nostalgici, sono intervenuti gli storici capi ultras del Trani, oltre ad alcuni personaggi che, in un modo o nell'altro, hanno fatto parte del calcio cittadino, sino ad arrivare a coloro che, con tanti sacrifici e passione, stanno cercando di riportare Trani nelle categorie che merita, ossia i dirigenti della Soccer Trani.Quella di venerdì è stata una preziosa occasione per raccontare e ricordare aneddoti e testimonianze di momenti storici del calcio tranese che non bisogna assolutamente dimenticare, con la speranza di poterne vivere di nuovi, oltre all'auspicio di rivedere il 'Comunale' colorato di biancazzurro e pieno come una volta.