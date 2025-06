Calcio, una passione è per sempre: nasce il Primo Memorial “Guido Melega”

Una passione, quella di Guido Melega, che non conosce limiti, e durerà per sempre, quella per il calcio:", evento organizzato per ricordare la memoria del nostro concittadino; sarà un torneo all'insegna della lealtà, della sportività e del divertimento, valori che hanno caratterizzato la figura di Guido.Il torneo sarà sviluppato in questo modo: sabato ci sarà la consueta fase a gironi, mentre il giorno seguente si disputeranno le fasi finali, con le sole squadre qualificate. L'orario giornaliero sarà dalle ore 18:00 alle 23:00 circa. Non mancherà certamente il sano agonismo, alla base del gioco del calcio. Ci saranno ospiti speciali, fotografi, giornalisti locali: insomma, un evento in cui non mancherà certamente l'entusiasmo e la voglia di vittoria, visti anche i premi da urlo: la squadra vincitrice si assicurerà un montepremi cospicuo, oltre ad una cena esclusiva per tutta la squadra in un noto locale della città. Inoltre, è previsto anche un kit esclusivo per tutte le squadre partecipanti. Ovviamente non mancheranno le premiazioni per le seconde e le terze classificate.Importante sottolineare che, per tutti coloro che vorranno,. L'evento vedrà il supporto di numerose attività commerciali locali, che hanno deciso di sposare la causa in ricordo di Guido Melega. Affrettatevi, non ve ne pentirete. Per Guido.