Ennesima impresa per il tranese Pino Di Meo: il suo Bisceglie vola in Serie D

Stagione da incorniciare per Pino Di Meo, allenatore tranese, autore di un autentico capolavoro con il suo Bisceglie, promosso meritatamente in Serie D, al termine di una stagione da sogno. Il salto di categoria è arrivato ieri, domenica 19 aprile, ma facciamo un passo indietro.Mercoledì scorso, il Bisceglie ha staccato il pass per la finalissima di Coppa Italia Dilettanti, battendo la Boreale ai calci di rigore. Una vittoria di fatto decisiva, poiché la seconda finalista, il Montecchio, ha allo stesso tempo conquistato la promozione nel proprio campionato, vincendo l'Eccellenza delle Marche; un successo che ha spalancato le porte della Serie D al club biscegliese.Un'annata indimenticabile per Pino Di Meo, coadiuvato dal preziosissimo aiuto del suo staff, tra cui figurano Enzo Di Meo, suo fratello, Mattia Di Meo, suo figlio, e Lorenzo Fasciano, tranese e preparatore dei portieri del sodalizio nerazzurro.Il Bisceglie, dopo essersi laureato campione di Puglia lo scorso febbraio, quando fu decisivo l'1-0 contro il Taranto, ha proseguito la propria stagione da sogno: ad una giornata dal termine del campionato d'Eccellenza infatti, i biscegliesi sono secondi a quota 74 punti, frutto di 23 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.Il prossimo 9 maggio mister Di Meo si giocherà il titolo nazionale di Coppa Italia Dilettanti: appuntamento a Teramo, si affronteranno Montecchio e Bisceglie. Un ultimo passo per rendere l'annata 25/26 ancor più trionfale. Intanto, i Di Meo sono riusciti a riportare il Bisceglie in Serie D, quattro anni dopo l'ultima volta. Complimenti!