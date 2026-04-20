Trani, in Biblioteca si parlerà del legame tra intestino e cervello

Le evidenze più recenti sul ruolo del microbiota nella plasticità sinaptica, nella memoria e nella regolazione dell'umore.

I meccanismi di neuroinfiammazione associati a disbiosi intestinale e alterazioni della barriera emato-encefalica.

L'impatto della nutrizione – in particolare dieta mediterranea, fibre prebiotiche e polifenoli – sulla composizione del microbiota e sulla prevenzione dei processi degenerativi.

Le prospettive cliniche per la prevenzione di patologie come Alzheimer, Parkinson e declino cognitivo legato all'età.

La, in collaborazione con l'Associazione culturaleinvita a partecipare all'incontro tematico dal titolo INTESTINO E CERVELLO: COME SI INFLUENZANO A VICENDA?L'approfondimento scientifico pone al centro dell'attenzione il legame sempre più evidente tra alimentazione, microbiota intestinale e salute del cervello, con particolare riflessione sui meccanismi di neuroinfiammazione e sui possibili interventi preventivi contro le patologie neurodegenerative.Negli ultimi anni, la ricerca internazionale ha evidenziato come l'asse intestino–cervello rappresenti un sistema di comunicazione bidirezionale capace di influenzare funzioni cognitive, risposta allo stress, regolazione immunitaria e processi neuroinfiammatori. Il microbiota intestinale, composto da trilioni di microrganismi, svolge un ruolo cruciale nella modulazione di questi processi attraverso metaboliti, neurotrasmettitori e segnali immunitari.L'approfondimento scientifico che sarà presentato dalle dottoresse Mariagiovanna Di Chiano e Chiara Paciolla, analizza:Comprendere l'interazione tra microbiota e cervello significa aprire nuove strade per la prevenzione e il trattamento delle malattie neurodegenerative. La nutrizione emerge come uno strumento potente, accessibile e scientificamente fondato per modulare l'infiammazione e sostenere la salute cognitiva lungo tutto l'arco della vita.