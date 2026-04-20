Eventi e cultura
Trani, in Biblioteca si parlerà del legame tra intestino e cervello
Il 24 aprile un incontro aperto al pubblico su nutrizione, neuroinfiammazione e prevenzione delle patologie neurodegenerative
Trani - lunedì 20 aprile 2026 Comunicato Stampa
La Città di Trani, in collaborazione con l'Associazione culturale A casa della nonna, invita a partecipare all'incontro tematico dal titolo INTESTINO E CERVELLO: COME SI INFLUENZANO A VICENDA?
L'approfondimento scientifico pone al centro dell'attenzione il legame sempre più evidente tra alimentazione, microbiota intestinale e salute del cervello, con particolare riflessione sui meccanismi di neuroinfiammazione e sui possibili interventi preventivi contro le patologie neurodegenerative.
Negli ultimi anni, la ricerca internazionale ha evidenziato come l'asse intestino–cervello rappresenti un sistema di comunicazione bidirezionale capace di influenzare funzioni cognitive, risposta allo stress, regolazione immunitaria e processi neuroinfiammatori. Il microbiota intestinale, composto da trilioni di microrganismi, svolge un ruolo cruciale nella modulazione di questi processi attraverso metaboliti, neurotrasmettitori e segnali immunitari.
L'approfondimento scientifico che sarà presentato dalle dottoresse Mariagiovanna Di Chiano e Chiara Paciolla, analizza:
L'approfondimento scientifico pone al centro dell'attenzione il legame sempre più evidente tra alimentazione, microbiota intestinale e salute del cervello, con particolare riflessione sui meccanismi di neuroinfiammazione e sui possibili interventi preventivi contro le patologie neurodegenerative.
Negli ultimi anni, la ricerca internazionale ha evidenziato come l'asse intestino–cervello rappresenti un sistema di comunicazione bidirezionale capace di influenzare funzioni cognitive, risposta allo stress, regolazione immunitaria e processi neuroinfiammatori. Il microbiota intestinale, composto da trilioni di microrganismi, svolge un ruolo cruciale nella modulazione di questi processi attraverso metaboliti, neurotrasmettitori e segnali immunitari.
L'approfondimento scientifico che sarà presentato dalle dottoresse Mariagiovanna Di Chiano e Chiara Paciolla, analizza:
- Le evidenze più recenti sul ruolo del microbiota nella plasticità sinaptica, nella memoria e nella regolazione dell'umore.
- I meccanismi di neuroinfiammazione associati a disbiosi intestinale e alterazioni della barriera emato-encefalica.
- L'impatto della nutrizione – in particolare dieta mediterranea, fibre prebiotiche e polifenoli – sulla composizione del microbiota e sulla prevenzione dei processi degenerativi.
- Le prospettive cliniche per la prevenzione di patologie come Alzheimer, Parkinson e declino cognitivo legato all'età.
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