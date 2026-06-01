Trani, rimproverano dei vandali e vengono aggrediti

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Trani, in una zona non distante dalla stazione ferroviaria. Due uomini, padre e figlio di 66 e 45 anni, sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ragazzi dopo aver contestato alcuni comportamenti ritenuti vandalici ai danni del verde pubblico.Secondo le prime ricostruzioni, i giovani, quattro in tutto, tra cui due minorenni, avrebbero danneggiato alcune piante presenti nell'area. Il richiamo delle due vittime avrebbe però provocato una reazione violenta da parte del gruppo.I ragazzi avrebbero circondato i due uomini e li avrebbero colpiti con alcuni schiaffi prima di allontanarsi. Fortunatamente l'episodio non ha avuto conseguenze gravi sul piano fisico.Al momento padre e figlio non avrebbero presentato denuncia. Sul caso stanno comunque svolgendo accertamenti i Carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e ad individuare eventuali responsabilità.