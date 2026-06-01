Cronaca
Trani, rimproverano dei vandali e vengono aggrediti
Due uomini, padre e figlio, accerchiati e schiaffeggiati da quattro ragazzi dopo un richiamo per il danneggiamento di alcune piante pubbliche
Trani - lunedì 1 giugno 2026 14.30
Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Trani, in una zona non distante dalla stazione ferroviaria. Due uomini, padre e figlio di 66 e 45 anni, sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ragazzi dopo aver contestato alcuni comportamenti ritenuti vandalici ai danni del verde pubblico.
Secondo le prime ricostruzioni, i giovani, quattro in tutto, tra cui due minorenni, avrebbero danneggiato alcune piante presenti nell'area. Il richiamo delle due vittime avrebbe però provocato una reazione violenta da parte del gruppo.
I ragazzi avrebbero circondato i due uomini e li avrebbero colpiti con alcuni schiaffi prima di allontanarsi. Fortunatamente l'episodio non ha avuto conseguenze gravi sul piano fisico.
Al momento padre e figlio non avrebbero presentato denuncia. Sul caso stanno comunque svolgendo accertamenti i Carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e ad individuare eventuali responsabilità.
Secondo le prime ricostruzioni, i giovani, quattro in tutto, tra cui due minorenni, avrebbero danneggiato alcune piante presenti nell'area. Il richiamo delle due vittime avrebbe però provocato una reazione violenta da parte del gruppo.
I ragazzi avrebbero circondato i due uomini e li avrebbero colpiti con alcuni schiaffi prima di allontanarsi. Fortunatamente l'episodio non ha avuto conseguenze gravi sul piano fisico.
Al momento padre e figlio non avrebbero presentato denuncia. Sul caso stanno comunque svolgendo accertamenti i Carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e ad individuare eventuali responsabilità.