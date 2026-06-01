Angela Bini vola alla finale nazionale del Premio Lavore, per lei una vita tra sport, arte, musica e solidarietà

C'è chi riesce a distinguersi in un solo ambito e chi, invece, trasforma l'intera propria esistenza in un percorso di talento, passione e continua ricerca espressiva.appartiene certamente a questa seconda categoria. La sua ammissione alla finale nazionale dellarappresenta l'ennesima conferma di un percorso umano e artistico straordinario, costruito negli anni attraverso lo sport, la musica, l'insegnamento e l'impegno sociale.Nei giorni scorsi si è conclusa la semifinale nazionale del, manifestazione ormai affermata nel panorama artistico italiano, presentata da Angelo Martini e Pamela Olivieri con la direzione artistica del Maestro Giuseppe Lavore. Ancora una volta il livello dei partecipanti si è rivelato particolarmente elevato, confermando la crescita costante di un concorso che negli anni ha saputo valorizzare numerosi talenti emergenti provenienti da tutta Italia.Tra i finalisti selezionati dalla giuria composta da professionisti dello spettacolo, giornalisti e operatori del settore, figura anche il nome di, che il prossimo 4 luglio salirà sul prestigioso palco del Teatro Ghione di Roma per contendere il titolo nazionale insieme agli altri finalisti dell'edizione 2026. Per Trani si tratta di una presenza che assume un significato particolare.è infatti una figura profondamente radicata nel tessuto cittadino e conosciuta ben oltre i confini locali per la sua instancabile attività nel mondo dello sport e della cultura.Per oltre quarant'anni ha rappresentato un punto di riferimento nel pattinaggio artistico e nella danza. Insegnante di Educazione Fisica, fondatrice e anima dell'APD Studio 50 "Dance & Skate", ha formato generazioni di giovani atleti, trasmettendo non soltanto tecnica e disciplina, ma anche valori educativi e umani. Un impegno che le è valso il prestigioso Sigillo della Città di Trani, riconoscimento attribuito a chi contribuisce in maniera significativa alla crescita della comunità.Ma il talento dinon si è mai fermato alle piste di pattinaggio. La sua sensibilità l'ha portata anche nel mondo del volontariato, collaborando attivamente con l'associazione "I Colori dell'Anima", realtà impegnata nel sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie. Un'esperienza che racconta molto del suo modo di intendere l'arte e la vita: strumenti di relazione, vicinanza e cura delle persone.Nel 2024 Angela aveva già emozionato il grande pubblico televisivo partecipando a. La sua intensa interpretazione di "Sono solo parole" di Noemi aveva conquistato pubblico e giuria, fino a guadagnarle l'ingresso nel team di Loredana Bertè. In quell'occasione emerse non soltanto la qualità della sua voce, ma soprattutto la forza di una donna capace di rimettersi in gioco con autenticità e coraggio, trasformando esperienze personali e fragilità in energia creativa.Oggi quel percorso prosegue con un nuovo importante traguardo. L'accesso alla finale del Premio Eleonora Lavore non rappresenta soltanto una soddisfazione personale, ma anche il riconoscimento di una carriera costruita sulla capacità di reinventarsi continuamente, mantenendo intatti entusiasmo, passione e desiderio di condividere emozioni. Il 4 luglio, sul palco del Teatro Ghione di Roma, Angela porterà oltre che un suo brano inedito, il proprio talento artistico, ma anche una storia fatta di impegno, dedizione e amore per la vita. Una storia che continua a ispirare tante persone e che dimostra come non esistano limiti d'età quando si sceglie di inseguire i propri sogni.A lei vanno i migliori auguri della città di Trani e di quanti ne hanno seguito il percorso umano e professionale: che questa nuova avventura possa regalare ulteriori emozioni e rappresentare un'altra bellissima pagina di una storia già ricca di successi e umanità.