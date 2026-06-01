Eventi e cultura
“Verum”: il nuovo libro di Umberto Rey presentato a Trani
La presentazione è avvenuta sabato presso la biblioteca comunale “Giovanni Bovio”
Trani - lunedì 1 giugno 2026 06.45
La verità è il tema al centro dell'ultimo libro di Umberto Rey, edito da Morfeo Edizioni. L'opera è stata presentata sabato pomeriggio nella sala "Maffuccini" della biblioteca comunale "Giovanni Bovio", con la collaborazione dell'Associazione culturale di promozione sociale "FORME" e il patrocinio del Comune di Trani. L'incontro è stato moderato dalla saggista e scrittrice Domenica Pace ed era presente anche l'assessore alle culture della città di Trani Lucia De Mari.
Umberto Rey ha indagato le mille sfaccettature diverse di una società fatta di contraddizioni, ingiustizie e poca trasparenza. Il suo romanzo, saggio e thriller invita a indagare ognuna di queste realtà, da quella delle ingiustizie giudiziarie, alla tragedia silenziosa delle famiglie disgregate dal divorzio, che costringe i coniugi – molto spesso anche genitori – a scelte drastiche, lontane dalla vita e dalla vista di tutti, per non cadere nell'umiliazione. Italo Verum, come racconta l'autore, è il protagonista dell'opera; è un uomo che decide di sfidare un sistema che si impone attraverso le paure, come quelle della malattia, della morte, della perdita dei beni o delle persone amate, e inganna attraverso l'illusione del potere. Italo decide di fuggire da tutto ciò rimanendo un uomo integerrimo, pagando caro la sua scelta, ma senza mai cedere a quel sistema che combatte, anche di fronte alle numerose ritorsioni.
Umberto Rey ha risposto ad alcune domande in merito al suo ultimo libro, che ben si attaglia alla realtà che viviamo oggi.
Umberto Rey ha indagato le mille sfaccettature diverse di una società fatta di contraddizioni, ingiustizie e poca trasparenza. Il suo romanzo, saggio e thriller invita a indagare ognuna di queste realtà, da quella delle ingiustizie giudiziarie, alla tragedia silenziosa delle famiglie disgregate dal divorzio, che costringe i coniugi – molto spesso anche genitori – a scelte drastiche, lontane dalla vita e dalla vista di tutti, per non cadere nell'umiliazione. Italo Verum, come racconta l'autore, è il protagonista dell'opera; è un uomo che decide di sfidare un sistema che si impone attraverso le paure, come quelle della malattia, della morte, della perdita dei beni o delle persone amate, e inganna attraverso l'illusione del potere. Italo decide di fuggire da tutto ciò rimanendo un uomo integerrimo, pagando caro la sua scelta, ma senza mai cedere a quel sistema che combatte, anche di fronte alle numerose ritorsioni.
Umberto Rey ha risposto ad alcune domande in merito al suo ultimo libro, che ben si attaglia alla realtà che viviamo oggi.
- Merito decoro e trasparenza istituzionale: qual è la sua opinione su tali valori?
- Perché "Verum"?
- Recentemente si è celebrato il "Maggio dell'Antimafia" in ricordo del sacrificio del giudice Falcone. Questo evento ha messo al centro, qui a Trani, la cultura in tutte le sue forme. Crede che sia importante mettere al centro di un'amministrazione, piccola o grande che sia, la cultura?