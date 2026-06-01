Domenico Briguglio
Domenico Briguglio
Cronaca

Triathlon 2026, la rabbia e la delusione di Briguglio: «Offese agli agenti e polemiche ingiuste contro chi ha garantito la sicurezza»

L’assessore alla Polizia Locale replica alle contestazioni: «Ordinanza pubblicata, cittadini informati e percorso chiuso per tutelare 400 atleti. Dispiace per gli attacchi a uomini e volontari impegnati sul campo»

Trani - lunedì 1 giugno 2026 9.57
Negli ultimi giorni il dibattito cittadino si è concentrato sui disagi alla circolazione registrati durante il Triathlon Olimpico Trani 2026 – Campionato Italiano Interforze, manifestazione che domenica ha portato in città circa 400 atleti provenienti da tutta Italia. Le critiche, in particolare, hanno riguardato la gestione della viabilità e la presunta carenza di informazioni preventive rivolte alla cittadinanza. A intervenire con una dura presa di posizione è l'assessore comunale alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Domenico Briguglio, che attraverso una nota ufficiale respinge le contestazioni e difende il lavoro svolto dall'Amministrazione, dagli agenti della Polizia Locale e dai volontari impegnati lungo il percorso di gara.

L'assessore contesta innanzitutto la definizione di «ordinanza fantasma» attribuita al provvedimento che regolava le limitazioni al traffico.: «L'ordinanza n. 386 – afferma Briguglioè stata regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Trani nei termini previsti dalla legge ed è stata ampiamente ripresa dagli organi di informazione locali e dai canali audiovisivi del territorio. Gli stessi media che oggi lamentano una carenza informativa avevano pubblicato articoli specifici contenenti anche il collegamento diretto al provvedimento ufficiale. I cittadini erano stati pertanto messi nelle condizioni di conoscere per tempo le modifiche alla viabilità».

Nel ricostruire il quadro organizzativo dell'evento, Briguglio ricorda come il Triathlon fosse programmato dalla Federazione Italiana Triathlon sin dall'inizio dell'anno e patrocinato dal Comune di Trani, richiedendo un articolato piano di sicurezza. Per garantire il regolare svolgimento della competizione sono stati impiegati 25 operatori della Polizia Locale, molti dei quali hanno rinunciato al proprio giorno di riposo, affiancati da circa 60 volontari appartenenti all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e agli Operatori Emergenza Radio.

Particolare attenzione viene riservata alla frazione ciclistica della gara, lunga quaranta chilometri, che imponeva la completa interdizione del traffico lungo il percorso: «La presenza anche di un solo veicolo non autorizzato avrebbe potuto determinare conseguenze gravissime per gli atleti – sottolinea l'assessore –. La sospensione della circolazione è stata limitata al tempo strettamente necessario, dalle 9.45 alle 12.00. Il tracciato utilizzato è quello collaudato negli anni e rappresenta l'unica soluzione tecnicamente praticabile. Alternative diverse avrebbero generato criticità ancora maggiori nel centro urbano». Da qui la difesa dell'intera macchina organizzativa e del lavoro svolto sul campo. «Se il percorso non fosse stato completamente protetto – evidenzia Briguglio – oggi Trani rischierebbe di essere sulle cronache nazionali per un incidente o una tragedia e non per il successo di una manifestazione sportiva di rilievo nazionale».

La nota si conclude con un ringraziamento rivolto agli operatori e ai volontari impegnati durante la giornata e con una riflessione sul clima registrato in alcune circostanze. «Esprimo il mio più sincero plauso alla Polizia Locale e a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'evento. Mi scuso personalmente con gli agenti per le offese e le intemperanze subite da parte di alcuni automobilisti. I disagi possono essere comprensibili, ma non possono mai giustificare atteggiamenti irrispettosi nei confronti di chi opera sulla strada per garantire la sicurezza collettiva». Una replica netta che conferma come, a distanza di poche ore dalla conclusione della manifestazione, il confronto tra esigenze della città e organizzazione dei grandi eventi continui a rappresentare uno dei temi più discussi nel dibattito pubblico tranese.
Elezioni Amministrative 2026
  • Polizia Locale
  • Atletica Tommaso Assi
Altri contenuti a tema
Oltre il traguardo, oltre ogni limite: il Trani Triathlon 2026 scrive una pagina storica di sport e inclusione Sport Oltre il traguardo, oltre ogni limite: il Trani Triathlon 2026 scrive una pagina storica di sport e inclusione Grande successo per l’VIII edizione tra sport, agonismo, prevenzione e valorizzazione del territorio
Conferenza stampa | 8ª Edizione del Trani Triathlon Olimpico, in programma domani, domenica 31 maggio Sport Conferenza stampa | 8ª Edizione del Trani Triathlon Olimpico, in programma domani, domenica 31 maggio La "Tommaso Assi" e lo sport che abbatte i limiti tra eccellenza militare e il sogno di "Betta"
Trani Triathlon Olimpico 2026: lo sport che abbatte i limiti con il Campionato Italiano Interforze Sport Trani Triathlon Olimpico 2026: lo sport che abbatte i limiti con il Campionato Italiano Interforze Sabato 30 maggio conferenza stampa di presentazione al Monastero di Colonna alle ore 10:30
Monopattini elettrici a Trani: dal 16 maggio scatta l’obbligo del "targhino". Ecco cosa c'è da sapere Trani: Istruzioni per l'uso Monopattini elettrici a Trani: dal 16 maggio scatta l’obbligo del "targhino". Ecco cosa c'è da sapere Istruzioni pratiche per mettersi in regola da domani, 16 maggio, in attesa dell'obbligo di polizza RC a luglio. Un richiamo al senso civico e alla responsabilità alla guida
Trani, blitz della Polizia Locale: sequestrato pesce venduto abusivamente in Piazza Gradenico Trani, blitz della Polizia Locale: sequestrato pesce venduto abusivamente in Piazza Gradenico Maxi sanzione da 5mila euro e controlli rafforzati sul territorio
Polizia Locale, il comandante Leonardo Cuocci accoglie i nuovi agenti: rafforzato l’organico Attualità Polizia Locale, il comandante Leonardo Cuocci accoglie i nuovi agenti: rafforzato l’organico Dieci assunzioni a tempo indeterminato dal concorso 2024. Determinante il percorso avviato dall’ex assessore Cecilia Di Lernia per il potenziamento stabile del Corpo
Polizia Locale: ora a Trani la videosorveglianza è un "Patto di Comunità", da 23 a oltre 170 telecamere attive Politica Polizia Locale: ora a Trani la videosorveglianza è un "Patto di Comunità", da 23 a oltre 170 telecamere attive L'intervista all’ex Assessora avv.Cecilia Di Lernia: «Installati gli ultimi due varchi: il mio impegno per la Città assolto»
Incidente in via Aldo Moro, strada chiusa al traffico Incidente in via Aldo Moro, strada chiusa al traffico Sul posto la Polizia locale
Gli alunni della De Amicis incantati dall’opera lirica al Teatro Petruzzelli
1 giugno 2026 Gli alunni della De Amicis incantati dall’opera lirica al Teatro Petruzzelli
Trani celebra l’80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana
1 giugno 2026 Trani celebra l’80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana
Apertura straordinaria del Polo Museale di Trani: ingresso gratuito alla mostra dedicata a San Francesco
1 giugno 2026 Apertura straordinaria del Polo Museale di Trani: ingresso gratuito alla mostra dedicata a San Francesco
Trani ospita il seminario “Architettura antica: dialogo tra Storia dell’Architettura e Restauro”
1 giugno 2026 Trani ospita il seminario “Architettura antica: dialogo tra Storia dell’Architettura e Restauro”
Angela Bini vola alla finale nazionale del Premio Lavore, per lei una vita tra sport, arte, musica e solidarietà
1 giugno 2026 Angela Bini vola alla finale nazionale del Premio Lavore, per lei una vita tra sport, arte, musica e solidarietà
“Verum”: il nuovo libro di Umberto Rey presentato a Trani
1 giugno 2026 “Verum”: il nuovo libro di Umberto Rey presentato a Trani
Oltre il traguardo, oltre ogni limite: il Trani Triathlon 2026 scrive una pagina storica di sport e inclusione
1 giugno 2026 Oltre il traguardo, oltre ogni limite: il Trani Triathlon 2026 scrive una pagina storica di sport e inclusione
Decaro firma ordinanza su lavoro all'aperto al caldo e prevenzione rischi sanitari
1 giugno 2026 Decaro firma ordinanza su lavoro all'aperto al caldo e prevenzione rischi sanitari
Elezioni Trani 2026: quando il fango social cancella la dignità della politica
31 maggio 2026 Elezioni Trani 2026: quando il fango social cancella la dignità della politica
Amiu, martedì 2 giugno il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto solo di mattina
31 maggio 2026 Amiu, martedì 2 giugno il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto solo di mattina
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.