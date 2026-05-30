Conferenza stampa | 8ª Edizione del Trani Triathlon Olimpico, in programma domani, domenica 31 maggio

Le porte del Monastero di Colonna si sono aperte questa mattina per svelare i dettagli dell', in programma domani, domenica 31 maggio, con partenza alle ore 09:00 da Piazza Marinai d'Italia. Quella che si preannuncia come un'edizione storica non è soltanto una sfida agonistica di altissimo livello – valida come Gara Silver, Campionato Regionale e– ma un manifesto vivente di inclusione sociale e resilienza che ha catalizzato l'attenzione dei media nazionali, grazie anche alla media partnership con Rai Sport e alla presenza della giornalista di Rai 1 Valentina Bisti in veste di testimonial.L'attesa per il verdetto delle iscrizioni, chiusesi lo scorso 28 maggio, è stata tradita da numeri da record: sarannoa darsi battaglia sul filo dei secondi. Tra questi, più di 150 appartengono ai corpi sportivi militari e d'élite dello Stato (tra cui Arma dei Carabinieri, Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco), pronti a contendersi il titolo del Campionato Interforze.La vera sorpresa tecnica emersa nelle ultime ore riguarda la start-list internazionale: è stata infatti confermata la presenza straordinaria di un, il cui nome promette di incendiare i tempi della vigilia e di alzare l'asticella del prestigio mondiale della tappa tranese.A commentare la portata dell'evento è l'organizzatore, che ha sottolineato la rilevanza della manifestazione: «Questo weekend Trani si trasforma nella capitale italiana del triathlon. Non avremo soltanto una competizione dai contenuti tecnici straordinari grazie ad atleti d'élite, ma anche una vetrina unica capace di esaltare la bellezza dei nostri luoghi, generando un impatto decisamente positivo per il turismo e l'economia del territorio. Invitiamo tutta la città, gli appassionati e gli organi di stampa a riempire le strade e a far sentire la propria voce: il calore del pubblico sarà la spinta decisiva per accompagnare Elisabetta e tutti i partecipanti verso un traguardo che supera i confini del semplice agonismo»."Dietro la linea di partenza di domani c'è una scelta coraggiosa che distingue la macchina organizzativa tranese nel panorama nazionale. Troppo spesso, infatti, il mondo dello sport si limita a celebrare l'inclusione a parole – nei convegni, nelle scuole, nei progetti sulla carta o negli spot televisivi, lasciandola confinata nelle buone intenzioni - ha dettoPresidente della "Atletica Tommaso Assi" - Quando si è trattato di passare ai fatti, di fronte alle complessità logistiche e di sicurezza poste dal regolamento per un'atleta tetraplegica, molte altre realtà italiane non ci hanno nemmeno provato, tirandosi indietro per via di percorsi bike e running non ritenuti all'altezza o difficili da blindare.""Trani e la "Tommaso Assi" hanno scelto di fare l'esatto contrario - ha continuato- hanno deciso di, assumendosi la piena responsabilità di tracciare un'autostrada per un sogno laddove gli altri vedevano soltanto muri. L'obiettivo profondo dell'associazione va ben oltre l'evento agonistico puro, pur in forte crescita: la vera missione è utilizzare lo sport per cambiare il modo in cui un'intera comunità guarda il mondo. Questo straordinario sforzo collettivo, tuttavia, non è l'opera di un solo uomo al comando. Da soli non si va da nessuna parte in nessun ambito della vita, e un evento che compie 45 anni di storia esiste solo grazie a un ingranaggio immenso e corale: una squadra fatta di delegazione, umiltà, un numero impressionante di volontari e una sinergia totale con le istituzioni locali, la Regione, la Polizia Locale e le forze dell'ordine."Per, "Betta", 25 anni, originaria di Filetta (Salerno), affetta da atassia-teleangectasia, ed il suo spingitorela tappa di Trani non è una passerella ma un passaggio obbligatorio: il passaporto internazionale per poter accedere all'Ironman in Francia il prossimo agosto richiede il completamento di una gara olimpica ufficiale. L'accoglienza trovata in Puglia è stata da loro descritta non come quella riservata a degli ospiti, ma come il caldo abbraccio di una vera famiglia, caratterizzato da un'affabilità e da un'umanità uniche."La macchina organizzativa ha fatto di tutto per mettere il percorso in totale sicurezza, - ha detto Vincenzo - permettendoci di pianificare la transizione nei minimi dettagli. Per rispettare il rigido regolamento internazionale – che vieta allo spingitore, nei passaggi tra nuoto, bici e corsa, pena la squalifica immediata – i giudici di gara saranno lì a supervisione una sotto-zona di transizione leggermente allargata. In questo spazio, lo spingitore dovrà gestire in completa solitudine i delicatissimi passaggi tecnici: il cambio dalla canoa alla bicicletta speciale, fino alla carrozzina da corsa."Quella di Betta e Vincenzo è una sfida che richiede una forza fisica devastante, ma che si vince soprattutto con la testa. Come ricorda sempre il loro coach, Enzo Fasano, "i chilometri prima vanno messi in testa e poi nelle gambe", attraverso un enorme lavoro di preparazione mentale.A farsi portatore della voce e dell'energia di Betta è ancora Vincenzo, che racconta come la ragazza non voglia fermarsi mai: dalle maratone internazionali di Parigi, Milano e Firenze, la sua unica volontà è trovarsi, ogni domenica, su una linea di partenza. Domani i due atleti affronteranno i 1.500 metri a nuoto (protetti anche dalle unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio e dalle imbarcazioni della Lega Navale), i 40 km in bici e i 10 km di corsa con un unico, storico motto:Nelle parole dei protagonisti e degli organizzatori si legge tutta l'emozione di un momento che segnerà le vite di chi vi partecipa per sempre. Giovanni Assi ha voluto ribadire il dovere morale e umano di questa operazione: «Accogliere Elisabetta a Trani non è soltanto motivo di orgoglio - ha ribadito- è uno di quei momenti in cui lo sport torna alla sua essenza più pura. Il suo sogno da oggi è il sogno di tutta la nostra comunità e di chi crede che la parola "possibile" non debba mai essere negata a nessuno. Elisabetta non chiede compassione: chiede una linea di partenza, chiede il diritto di provarci, chiede che il suo coraggio venga riconosciuto con i fatti. Quando domani sarà sulla linea di partenza, avrà già vinto contro la paura, contro l'indifferenza e contro le barriere. Noi saremo accanto a lei con rispetto e gratitudine, perché ci sta insegnando che i sogni più grandi non si guardano da lontano: si aiutano a diventare realtà».Ogni competizione è una storia a sé, ma domani il Trani Triathlon Olimpico metterà in pista una certezza assoluta: al di là del cronometro, prima, durante e dopo il traguardo, la felicità sarà il denominatore comune. Perché come spiega splendidamente Vincenzo, sul percorso non ci saranno due individui distinti, ma una cosa sola:Questa ", ha la partenza fissata alle. L'evento, firmato dall', si svolge sotto l'egida dellae con i prestigiosi patrocini del, in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, Lega Navale di Trani, Legambiente Trani, Istituto alberghiero Aldo Moro Trani, Scuola Italiana Cani Salvataggio, Sognattivo.it, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia Locale, OER, Associazione Polizia di Stato.La competizione, valida come, è anchenell'affascinante scenario costiero tranese, con il cuore pulsante e la zona di partenza e arrivo collocati in. Essa gode inoltre dellastrategica diSulla linea di partenza, oltre al meglio dei gruppi sportivi nazionali, a contendersi il titolo di Campione Italiano Interforze, anche triatleti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare (Forze Armate e Comando Generale); Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Forze di Polizia e Corpi dello Stato). Ancora pochi giorni per leUna manifestazione che quest'anno unisce l'eccellenza dell'agonismo militare e civile a un messaggio di solidarietà e inclusione sociale senza precedenti nel panorama sportivo nazionale.All'incontro con la stampa di stamani - moderato dal caporedattore della TGR RAI Puglia- oltre ai vertici della "Tommaso Assi", della FITri e del CONI, c'erano i rappresentanti delle forze dell'ordine e dei partner sociali dell'evento: il Presidente nazionale della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) prof., nonchè unache commenterà la gara del 31 maggio. L'edizione di quest'anno del "Trani Triathlon" si preannuncia storica anche per la straordinaria partecipazione di atleti internazionali e la presenza d'eccezione di un atleta olimpico Tokyo 2020 che elevano la gara a un palcoscenico di altissimo prestigio mondiale.«Il Trani Triathlon Olimpico 2026 sarà il cuore pulsante del triathlon nazionale per un intero weekend, con atleti di altissimo livello e un percorso affascinante che valorizza il nostro territorio, contribuendo anche a promuovere il turismo e l'economia locale - ha commentato il V.Sindaco- con un invito alla cittadinanza, agli appassionati di partecipare calorosamente lungo il percorso per spingere, con il tifo e l'affetto, Elisabetta e tutti gli atleti verso un traguardo che va ben oltre la competizione». L'"è già storia, ora tocca agli oltre 300 atleti onorare la gara. TraniViva seguirà, con una diretta social, la partenza ed il finale della gara.