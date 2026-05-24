Lorenzo Musetti a Trani: il campione del tennis mondiale a cena da Cottura Media

Trani continua ad attirare personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo e dello sport. Questa volta a far tappa nella città è stato il tennista italiano Lorenzo Musetti, protagonista del tennis internazionale, che nella serata di ieri ha scelto di trascorrere alcune ore nel cuore del centro storico tranese.Il campione azzurro ha cenato presso l'osteria "Cottura Media", a pochi passi dalla Cattedrale di Trani.La presenza del giovane atleta non è sfuggita agli occhi dei presenti, sorprendendo clienti e cittadini che hanno riconosciuto uno dei volti più apprezzati del tennis italiano.Un'altra visita che conferma il fascino di Trani, sempre più punto di riferimento non solo per turismo e cultura, ma anche meta scelta da personaggi noti per vivere momenti di relax e convivialità tra le bellezze del territorio.