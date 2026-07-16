Campionato Italiano di Danza Sportiva, il tranese Luca Perfetto è campione italiano Under 21

Dal 4 al 12 luglio si è svolto a Rimini il Campionato Italiano di Danza Sportiva e Sport Musicali FIDESM, manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 11.200 atleti e più di 18.300 partecipazioni complessive provenienti da tutta Italia.Tra i protagonisti dell'evento anche il ballerino tranese Luca Perfetto, atleta della Dance Talent di Andria, allenato dai maestri Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno, che ha regalato una grande soddisfazione alla propria società e alla città di Trani.Dopo aver conquistato lo scorso anno il titolo di vicecampione italiano Under 21 classe A nella combinata Latin Style, Luca Perfetto è riuscito quest'anno a compiere il salto di qualità, salendo sul gradino più alto del podio e laureandosi Campione Italiano 2026 Under 21 classe A Solo Latin.Un risultato prestigioso, maturato grazie a un percorso fatto di costanza, impegno e grande spirito di sacrificio, che premia il lavoro svolto quotidianamente dall'atleta insieme ai suoi maestri e conferma la crescita di un giovane talento della danza sportiva pugliese.