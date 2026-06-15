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Emanuele Corrado trionfa nel Campionato Regionale di Basilicata
Il Cavaliere ha conquistato il gradino più alto del podio con una prova impeccabile
Trani - lunedì 15 giugno 2026 8.44
Importante successo per il giovane cavaliere Emanuele Corrado, protagonista nel Campionato Regionale di Basilicata, categoria aggiunta B90, svoltosi presso l'ASD Tucci Team di Policoro.
In sella a Cranberry, una cavalla italiana di 8 anni, Emanuele ha conquistato il gradino più alto del podio con una prova impeccabile, chiusa con zero penalità e l'ottimo tempo di 63,11 secondi. Con il numero di testiera 72, il binomio ha dimostrato grande affiatamento, precisione e velocità, superando tutti gli avversari in gara.
Il giovane atleta gareggia per la Scuola TEM La Francesca di Trani, realtà sportiva che continua a distinguersi nel panorama equestre grazie a una squadra affiatata e competitiva, costantemente presente nei principali circuiti agonistici e capace di ottenere risultati di rilievo.
La vittoria di Emanuele Corrado rappresenta motivo di orgoglio per tutto il team tranese e conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente da atleti, istruttori e staff tecnico nella crescita sportiva dei giovani cavalieri.
In sella a Cranberry, una cavalla italiana di 8 anni, Emanuele ha conquistato il gradino più alto del podio con una prova impeccabile, chiusa con zero penalità e l'ottimo tempo di 63,11 secondi. Con il numero di testiera 72, il binomio ha dimostrato grande affiatamento, precisione e velocità, superando tutti gli avversari in gara.
Il giovane atleta gareggia per la Scuola TEM La Francesca di Trani, realtà sportiva che continua a distinguersi nel panorama equestre grazie a una squadra affiatata e competitiva, costantemente presente nei principali circuiti agonistici e capace di ottenere risultati di rilievo.
La vittoria di Emanuele Corrado rappresenta motivo di orgoglio per tutto il team tranese e conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente da atleti, istruttori e staff tecnico nella crescita sportiva dei giovani cavalieri.