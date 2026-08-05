Soccer Trani 1-0 Trodica: inizia nel miglior dei modi il ritiro di Sarnano

Comincia nel miglior dei modi il ritiro estivo di Sarnano della Soccer Trani, che batte 1-0 il Trodica, società dell'Eccellenza marchigiana. Decisiva la rete di Manu Gonzalez nel primo tempo su schema da calcio piazzato. Ottimi spunti per mister Moscelli, dopo il primo test di sabato scorso contro il Barletta, organico di Serie C. I biancazzurri torneranno in campo tra tre giorni, quando sfideranno il Casette Verdini.CRONACA - Si scende in campo per la terza amichevole precampionato: al Comunale 'Mario Maurelli' di Sarnano si affrontano Soccer Trani e Trodica, società dell'Eccellenza marchigiana. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-5-2 con De Simone tra i pali, in difesa D'Elia, Gonzalez e Radicchio. In mediana spazio a Turitto, Martinez e Giacobbe, mentre sulle fasce agiscono Colombo e D'Addabbo. In attacco fiducia a Yeboah e Flores.Ottimo avvio di gara dei tranesi, che provano subito ad imporsi sugli avversari. Al 6' tentativo debole di D'Addabbo, che facilita la presa di Fatone. Al 13' ci prova il Trodica con la conclusione masticata di Iori che termina però fuori. Al 18' la Soccer Trani sfiora il vantaggio, sfortunato Flores che colpisce in pieno il palo dopo l'ottimo servizio di Colombo. Due minuti più tardi, gli uomini di Moscelli sbloccano il match:. Prosegue il dominio tranese: al 30' apertura di Colombo per D'Addabbo, destro potente leggermente impreciso. La prima frazione non regala ulteriori emozioni: Soccer Trani 1-0 Trodica.Al 50' traversone teso di Donnarumma, anticipato di un soffio Yeboah, pronto per spedire in rete. Due minuti più tardi la sfera termine sul mancino pericoloso del neo-entrato Fischetti, conclusione potente che sorvola lo specchio. Al 53' destro a giro di Capobianco, respinge in corner Fatone. Segue una fase di sostanziale equilibrio, con la Soccer Trani sempre padrona del campo. Al 77' ci prova il Trodica in contropiede, ma chiude con sicurezza il solito Gonzalez. All'86' ripartenza dei tranesi, ma Capobianco non riesce ad imprimere forza alla sfera da ottima posizione. Situazione analoga sessanta secondi dopo, questa volta abile l'estremo difensore del Trodica a respingere. Il match termina così: