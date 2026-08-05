Trani | Insediata la II Commissione Consiliare: Daniele Santoro presidente, Michele Centrone vicepresidente

Si è insediata questa mattina la II Commissione Consiliare Permanente del Comune di Trani, competente in materia di Affari Generali, Contenzioso, Appalti e Contratti, Politiche del Lavoro, Agricoltura, Pesca, Artigianato e Commercio. Nel corso della seduta sono stati eletti Daniele Santoro alla presidenza e Michele Centrone alla vicepresidenza. Fanno parte della Commissione anche i consiglieri Francesca Lestingi, Giovanna Pizzichillo e Carlo Ruggiero. «Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami – ha dichiarato Santoro –. Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con l'obiettivo di lavorare nell'interesse esclusivo della città, garantendo ascolto, collaborazione e rispetto di tutte le sensibilità politiche». Nei prossimi giorni la Commissione avvierà i lavori sui temi di propria competenza, contribuendo all'attività amministrativa della nuova consiliatura. (Nota diffusa dal presidente della II Commissione Consiliare, Daniele Santoro)