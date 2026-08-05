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Politica

Trani | Insediata la II Commissione Consiliare: Daniele Santoro presidente, Michele Centrone vicepresidente

L'esponente del PD e di TRANI LIBERA eletti nell'organismo permanente competente in materia di Affari Generali, Commercio e Lavoro. Santoro: «Lavoreremo nell'interesse esclusivo della città»

Trani - mercoledì 5 agosto 2026 12.00 Comunicato Stampa
Si è insediata questa mattina la II Commissione Consiliare Permanente del Comune di Trani, competente in materia di Affari Generali, Contenzioso, Appalti e Contratti, Politiche del Lavoro, Agricoltura, Pesca, Artigianato e Commercio. Nel corso della seduta sono stati eletti Daniele Santoro alla presidenza e Michele Centrone alla vicepresidenza. Fanno parte della Commissione anche i consiglieri Francesca Lestingi, Giovanna Pizzichillo e Carlo Ruggiero. «Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami – ha dichiarato Santoro –. Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con l'obiettivo di lavorare nell'interesse esclusivo della città, garantendo ascolto, collaborazione e rispetto di tutte le sensibilità politiche». Nei prossimi giorni la Commissione avvierà i lavori sui temi di propria competenza, contribuendo all'attività amministrativa della nuova consiliatura. (Nota diffusa dal presidente della II Commissione Consiliare, Daniele Santoro)
  • Consiglio Comunale (Trani Amm.ve 2026)
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