Rossiello
Rossiello
Sanità

Sanitaservice Asl Bt, Annachiara Rossiello confermata amministratrice unica fino al 2028

Rinnovato l'incarico per il prossimo triennio

Trani - mercoledì 5 agosto 2026
La dottoressa Annachiara Rossiello è stata confermata Amministratrice unica della Sanitaservice Asl Bt per il triennio 2026-2028. La nomina è stata disposta con deliberazione n. 182 del 21 luglio 2026; il nuovo incarico parte oggi.

«La Sanitaservice - commenta il Direttore Generale Asl Bt Alessandro Di Bello - svolge un ruolo indispensabile nelle attività di cura e assistenza, negli ospedali come sul territorio. La gamma di servizi offerti dalla Sanitaservice garantisce, infatti, un contributo qualitativo fondamentale sia nei confronti dei cittadini utenti che del personale sanitario. La stretta collaborazione, la disponibilità al confronto e il lavoro condiviso rappresentano elementi chiave per perseguire obiettivi chiari e orientati al miglioramento dei servizi espletati. La conferma della dottoressa Rossiello garantisce, quindi, continuità gestionale ed efficacia operativa, elementi indispensabili per affrontare le sfide future della Sanitaservice".

La dottoressa Rossiello vanta una consolidata esperienza nella gestione delle risorse umane. Già Amministratrice unica della Sanitaservice Asl Bt, dal 2008 al 2022 è stata dirigente del Personale e degli Affari Generali della Bar.Sa S.p.A. di Barletta, dove si è occupata anche di organizzazione dei servizi, relazioni sindacali, privacy, anticorruzione e trasparenza. Laureata in Giurisprudenza, dal 2003 ha ricoperto diversi incarichi nell'ambito della gestione del personale. Tra il 2020 e il 2021 ha inoltre svolto il ruolo di Responsabile amministrativo dell'Area Direzione Amministrativa di Amiu Trani.
  • Asl Bat
Altri contenuti a tema
Asl Bat, screening gratuito per l'epatite C: un'opportunità per la diagnosi precoce Asl Bat, screening gratuito per l'epatite C: un'opportunità per la diagnosi precoce Rivolto alle persone nate tra il 1969 e il 1989
Crollo del controsoffitto all'ospedale di Trani, la Asl: «Infiltrazioni causate dalle piogge, lavori conclusi entro venerdì» Crollo del controsoffitto all'ospedale di Trani, la Asl: «Infiltrazioni causate dalle piogge, lavori conclusi entro venerdì» L'azienda sanitaria attribuisce il distacco di intonaco e pannelli all'ostruzione di alcuni scoli provocata dal maltempo
Asl Bat, musica in corsia all'ospedale di Bisceglie: sorrisi e coccole per piccoli pazienti e neomamme Asl Bat, musica in corsia all'ospedale di Bisceglie: sorrisi e coccole per piccoli pazienti e neomamme Momenti di gioco, musica e serenità nei reparti di Pediatria-Neonatologia e Ostetricia
Sanità nella BAT, Galiano c’è: il Sindaco riprende in mano il dossier di Trani nel primo vertice con il DG Di Bello Sanità nella BAT, Galiano c’è: il Sindaco riprende in mano il dossier di Trani nel primo vertice con il DG Di Bello Il Primo Cittadino riprende in mano il dossier sanità: la presenza strategica al tavolo con i vertici Asl per blindare i servizi della comunità prima della pausa estiva
Prenota nel 2026, visita nel 2029: la denuncia di un cittadino tranese Prenota nel 2026, visita nel 2029: la denuncia di un cittadino tranese Il caso di un 78enne con prescrizione da eseguire entro 30 giorni riaccende il dibattito sui tempi di attesa
Zecche e zanzare, l'Asl Bt richiama alla prevenzione: «Proteggersi dalle punture riduce il rischio di malattie infettive» Zecche e zanzare, l'Asl Bt richiama alla prevenzione: «Proteggersi dalle punture riduce il rischio di malattie infettive» Particolare attenzione per bambini, anziani, persone fragili e immunodepresse
Asl Bat, eccelle la Cardiologia di Andria: eseguiti i primi impianti di protesi aortica per via percutanea Asl Bat, eccelle la Cardiologia di Andria: eseguiti i primi impianti di protesi aortica per via percutanea Unica struttura del Centro-Sud a partecipare alla sperimentazione
Microchip Day, 30 animali identificati gratuitamente: «Uno strumento che salva la vita» Microchip Day, 30 animali identificati gratuitamente: «Uno strumento che salva la vita» L'iniziativa dell'Enpa con il Servizio Veterinario della Asl Bt
Croce Blu Trani installa una nuova stazione meteo a Capirro: dati in tempo reale e webcam sulla città
5 agosto 2026 Croce Blu Trani installa una nuova stazione meteo a Capirro: dati in tempo reale e webcam sulla città
Trani | Nando Terrone chiude la carriera da calciatore: «Il campo lo lascio, il calcio no». Ora è pronto a una nuova sfida
5 agosto 2026 Trani | Nando Terrone chiude la carriera da calciatore: «Il campo lo lascio, il calcio no». Ora è pronto a una nuova sfida
Oikos Trani: «No a discarica e inceneritore»
4 agosto 2026 Oikos Trani: «No a discarica e inceneritore»
Trani, scatta l'«Agenda Verde»: al via il piano d'urgenza dell'Amministrazione Galiano per la sicurezza del territorio
4 agosto 2026 Trani, scatta l'«Agenda Verde»: al via il piano d'urgenza dell'Amministrazione Galiano per la sicurezza del territorio
«Avventura Santa Geffa» torna per la 27ª edizione: dieci giorni tra giochi, amicizia e la scoperta di San Francesco
4 agosto 2026 «Avventura Santa Geffa» torna per la 27ª edizione: dieci giorni tra giochi, amicizia e la scoperta di San Francesco
Trani, Ferragosto a Palazzo Beltrani sotto il segno di Pino Daniele
4 agosto 2026 Trani, Ferragosto a Palazzo Beltrani sotto il segno di Pino Daniele
Torna “Calice di San Lorenzo”: Trani celebra una notte d'estate tra vino, sapori e cultura
4 agosto 2026 Torna “Calice di San Lorenzo”: Trani celebra una notte d'estate tra vino, sapori e cultura
Trani | Commissioni Consiliari Comunali: scatta l'elezione di Presidenti e Vicepresidenti, ecco tutti i nomi
4 agosto 2026 Trani | Commissioni Consiliari Comunali: scatta l'elezione di Presidenti e Vicepresidenti, ecco tutti i nomi
Trani | Commercio Locale e Turismo nella BAT: Confesercenti e Mario Landriscina tracciano la rotta per il rilancio
4 agosto 2026 Trani | Commercio Locale e Turismo nella BAT: Confesercenti e Mario Landriscina tracciano la rotta per il rilancio
A Trani Fondazione SECA presenta lo spettacolo "Forza Venite Gente ", il musical dedicato a San Francesco
4 agosto 2026 A Trani Fondazione SECA presenta lo spettacolo "Forza Venite Gente", il musical dedicato a San Francesco
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.