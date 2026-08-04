Torna “Calice di San Lorenzo”: Trani celebra una notte d'estate tra vino, sapori e cultura

Venerdì 7 agosto torna a Trani "Calice di San Lorenzo": l'appuntamento dedicato alle eccellenze enogastronomiche pugliesi - giunto alla nona edizione - animerà la Villa Comunale a partire dalle ore 20, con un percorso di degustazione che proseguirà fino alle 2 di notte.L'evento propone un viaggio tra vini, oli, prodotti tipici e spettacoli dal vivo, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino aziende, produttori e realtà che rappresentano la qualità del territorio. Sotto le stelle, un percorso pensato per vivere una serata all'insegna della convivialità, senza rinunciare alla scoperta delle produzioni locali e delle tradizioni pugliesi.Saranno presenti le aziende vitivinicole: Agri Girardi, Bio Bonizio, Alicino-Montevitolo, Azienda Solidale AutnotAut, Bardulia, Belluogo, Borgo Turrito, Botta, Angarano, Lanzolla, Cibus di Vinum, Cirillo, Conte Spagnoletti Zeuli, Crifo, Fiorentino, Giuliani, Monsellato, Le Vigne di San Marco, Sorelle Pepe, Palesi, Sacco Vignaioli, San Marzano, San Pancrazio, Strada dei Vini DOC Castel del Monte, Tre Pini, Moscato di Trani.Ad accompagnare le degustazioni saranno anche le aziende olearie Oro di Trani, Strada dell'Olio Castel del Monte, Di Niso, Lamacupa e Terre di Coratina, mentre l'area gastronomica offrirà un'ampia proposta di specialità grazie a chef Dino Perrone, chef Dino Garofalo con il suo cuoppo, Azienda Solidale Il Giullare con gli arrosticini, Peschef con il panino tipico di pesce, Queen Puglia con i panzerotti e Antica Salumeria con il panino alla parmigiana.Ad arricchire l'atmosfera saranno la musica popolare dal vivo con la pizzica, il dj set di Krispino e Radio Bombo, gli artisti di strada e lo spettacolo dei suggestivi Pianeti Luminosi, che accompagneranno il pubblico lungo il percorso tra gli stand.L'iniziativa proseguirà anche sabato 8 agosto, quando sarà possibile partecipare alle visite guidate culturali pomeridiane organizzate in collaborazione con Turenum Pro Loco Trani, un'occasione per approfondire la storia e il patrimonio artistico della città.Il costo del ticket base è di 20 euro, mentre il ticket premium è disponibile al prezzo di 25 euro.