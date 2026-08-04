Calice di San Lorenzo Trani
Calice di San Lorenzo Trani
Speciale

Torna “Calice di San Lorenzo”: Trani celebra una notte d'estate tra vino, sapori e cultura

Il 7 agosto la Villa Comunale si trasforma in un percorso enogastronomico sotto le stelle

Trani - martedì 4 agosto 2026 10.44 Sponsorizzato
Venerdì 7 agosto torna a Trani "Calice di San Lorenzo": l'appuntamento dedicato alle eccellenze enogastronomiche pugliesi - giunto alla nona edizione - animerà la Villa Comunale a partire dalle ore 20, con un percorso di degustazione che proseguirà fino alle 2 di notte.

L'evento propone un viaggio tra vini, oli, prodotti tipici e spettacoli dal vivo, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino aziende, produttori e realtà che rappresentano la qualità del territorio. Sotto le stelle, un percorso pensato per vivere una serata all'insegna della convivialità, senza rinunciare alla scoperta delle produzioni locali e delle tradizioni pugliesi.

Saranno presenti le aziende vitivinicole: Agri Girardi, Bio Bonizio, Alicino-Montevitolo, Azienda Solidale AutnotAut, Bardulia, Belluogo, Borgo Turrito, Botta, Angarano, Lanzolla, Cibus di Vinum, Cirillo, Conte Spagnoletti Zeuli, Crifo, Fiorentino, Giuliani, Monsellato, Le Vigne di San Marco, Sorelle Pepe, Palesi, Sacco Vignaioli, San Marzano, San Pancrazio, Strada dei Vini DOC Castel del Monte, Tre Pini, Moscato di Trani.

Ad accompagnare le degustazioni saranno anche le aziende olearie Oro di Trani, Strada dell'Olio Castel del Monte, Di Niso, Lamacupa e Terre di Coratina, mentre l'area gastronomica offrirà un'ampia proposta di specialità grazie a chef Dino Perrone, chef Dino Garofalo con il suo cuoppo, Azienda Solidale Il Giullare con gli arrosticini, Peschef con il panino tipico di pesce, Queen Puglia con i panzerotti e Antica Salumeria con il panino alla parmigiana.

Ad arricchire l'atmosfera saranno la musica popolare dal vivo con la pizzica, il dj set di Krispino e Radio Bombo, gli artisti di strada e lo spettacolo dei suggestivi Pianeti Luminosi, che accompagneranno il pubblico lungo il percorso tra gli stand.

L'iniziativa proseguirà anche sabato 8 agosto, quando sarà possibile partecipare alle visite guidate culturali pomeridiane organizzate in collaborazione con Turenum Pro Loco Trani, un'occasione per approfondire la storia e il patrimonio artistico della città.

Il costo del ticket base è di 20 euro, mentre il ticket premium è disponibile al prezzo di 25 euro.
Calice di San Lorenzo Trani
Calice di San Lorenzo Trani
  • Calice di San Lorenzo
Altri contenuti a tema
Colpo di scena a Trani, c’è il dietrofront: "Calice di San Lorenzo" si farà il 07 agosto e cambia casa in Villa Comunale Eventi e cultura Colpo di scena a Trani, c’è il dietrofront: "Calice di San Lorenzo" si farà il 07 agosto e cambia casa in Villa Comunale L'evento enogastronomico più atteso dell'estate, dato per spacciato appena una settimana fa, risorge sui social
Ultim'ora | Calice di San Lorenzo – IX Edizione: annullata la manifestazione prevista a Trani il 7 e 8 agosto 2026 Eventi e cultura Ultim'ora | Calice di San Lorenzo – IX Edizione: annullata la manifestazione prevista a Trani il 7 e 8 agosto 2026 Con uno scarno ma fermo comunicato, l'Associazione Culturale Cibus di Vinum informa che la IX Edizione di "Calice di San Lorenzo", prevista a Trani per i giorni 7 e 8 agosto 2026, è stata ufficialmente annullata.
Bilancio da record per «Calice di San Lorenzo»: "Un lavoro di squadra di grande valore: il grazie a tutte le realtà coinvolte" Eventi e cultura Bilancio da record per «Calice di San Lorenzo»: "Un lavoro di squadra di grande valore: il grazie a tutte le realtà coinvolte" L'edizione numero otto segna un successo di pubblico e qualità. L'organizzazione si proietta già al futuro con l'obiettivo di rendere l'evento un modello per la promozione turistica e l'inclusione sociale
"Calice di San Lorenzo" a Trani una edizione da record Eventi e cultura "Calice di San Lorenzo" a Trani una edizione da record Successo per l'ottava edizione che unisce enogastronomia, cultura e turismo a Trani.
8 "Calice di San Lorenzo" a Trani: l’inizio del 09 agosto è una bomba Eventi e cultura "Calice di San Lorenzo" a Trani: l’inizio del 09 agosto è una bomba Grande affluenza ed entusiasmo per la prima delle due date dell’evento, stasera di replica
A Trani, tra stelle e calici da oggi la due giorni più trend dell'estate Eventi e cultura A Trani, tra stelle e calici da oggi la due giorni più trend dell'estate Il weekend di "Calice di San Lorenzo" torna con enogastronomia, musica e degustazioni premium
Calice di San Lorenzo: una settima edizione dal sapore internazionale Eventi e cultura Calice di San Lorenzo: una settima edizione dal sapore internazionale Eccellenze enogastronomiche sempre più prestigiose e tante novità
Meno di un mese a "Calice di San Lorenzo": settima edizione con una visione internazionale Vita di città Meno di un mese a "Calice di San Lorenzo": settima edizione con una visione internazionale La presenza di una delegazione del Sud America finalizzata a promuovere le aziende locali e a futuri rapporti
Trani, Ferragosto a Palazzo Beltrani sotto il segno di Pino Daniele
4 agosto 2026 Trani, Ferragosto a Palazzo Beltrani sotto il segno di Pino Daniele
«Avventura Santa Geffa» torna per la 27ª edizione: dieci giorni tra giochi, amicizia e la scoperta di San Francesco
4 agosto 2026 «Avventura Santa Geffa» torna per la 27ª edizione: dieci giorni tra giochi, amicizia e la scoperta di San Francesco
Trani | Commercio Locale e Turismo nella BAT: Confesercenti e Mario Landriscina tracciano la rotta per il rilancio
4 agosto 2026 Trani | Commercio Locale e Turismo nella BAT: Confesercenti e Mario Landriscina tracciano la rotta per il rilancio
A Trani Fondazione SECA presenta lo spettacolo "Forza Venite Gente ", il musical dedicato a San Francesco
4 agosto 2026 A Trani Fondazione SECA presenta lo spettacolo "Forza Venite Gente", il musical dedicato a San Francesco
Palazzo delle Arti Beltrani inaugura la sezione “Teatro d’Autore” 2026: le ossessioni poetiche di Angelo Mellone vibrano sotto il cielo di San Lorenzo
4 agosto 2026 Palazzo delle Arti Beltrani inaugura la sezione “Teatro d’Autore” 2026: le ossessioni poetiche di Angelo Mellone vibrano sotto il cielo di San Lorenzo
Auto si ribalta sulla statale 16 tra Trani e Barletta: traffico rallentato
3 agosto 2026 Auto si ribalta sulla statale 16 tra Trani e Barletta: traffico rallentato
San Nicola, la festa patronale di Trani rivive negli scatti di Davide Del Mastro
3 agosto 2026 San Nicola, la festa patronale di Trani rivive negli scatti di Davide Del Mastro
Bollino rosso in Puglia, scatta l'allerta per l'ondata di calore
3 agosto 2026 Bollino rosso in Puglia, scatta l'allerta per l'ondata di calore
Pinuccio arriva a Barletta: il 10 agosto uno spettacolo per la Notte di San Lorenzo
3 agosto 2026 Pinuccio arriva a Barletta: il 10 agosto uno spettacolo per la Notte di San Lorenzo
Schiuma e miasmi in Zona Conche: il mare negato e l'appello inascoltato dei cittadini
3 agosto 2026 Schiuma e miasmi in Zona Conche: il mare negato e l'appello inascoltato dei cittadini
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.