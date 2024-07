Meno di un mese a "Calice di San Lorenzo": settima edizione con una visione internazionale

E' partita la macchina organizzativa della settima edizione di Calice di San Lorenzo, frizzante appuntamento estivo della Città di Trani, gestito dall'associazione culturale Cibus di Vinum, e realizzato con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale e con il patrocinio della Provincia di Barletta Andria Trani.Venerdì 9 e sabato 10 agosto nel centro storico della città (ingresso libero al percorso, ricompreso tra piazza Duomo, piazza Monsignor Addazi, piazza Sacra Regia Udienza e piazza Trieste) sarà possibile scoprire e apprezzare la qualità di prodotti di 33 cantine (saranno presentate oltre 100 etichette di vini), 15 oleifici e 3 gastronomie, con 2 show cooking condotti dallo chef internazionale Dino Perrone (per la prima volta "in azione" nella sua città natia ) e da Apulia Casa e Cucina.L'edizione 2024 avrà una spiccata propensione all'internazionalizzazione delle aziende e dei produttori pugliesi. Anche per promuovere il turismo di ritorno, in quei giorni a Trani è stato fissato un apposito breafing con la presenza di Maddalena del Grosso (direttrice della sede brasiliana di San Paolo dell'I.C.E. l'Istituto del Commercio Estero) e dell'onorevole Fabio Porta, eletto nella Circoscrizione Sud America.Tornando agli eventi della due giorni, sono previsti 3 music live (Il "tango scugnizzo" col cantautore italo argentino Diego Moreno, la musica italiana con la band Tienamente e la pizzica salentina con storie del vecchio Sud), dj set e diretta con Radio Radiosa. Confermata la presenza di due osservatori astronomici, messi a disposizione dall'associazione Cieli Stellati di Puglia.Come sempre, non mancherà la solidarietà sociale con la presenza dell'associazione "I Colori dell'anima".Sulla pagina social dell'evento è possibile consultare l'elenco delle aziende presenti e tutte le informazioni del caso. Media partner della manifestazione Pastificio Divella, Tentazioni Pugliesi, Palazzo Filisio Hotel Regia, Antenna sud-Teleregione, UDIS TV Ch, La Fenice Pubblicità & Marketing, Nonsolocarta. Allestimenti a cura di Yaw Media Builders e Linfa Decò Fioreria. Fotografia e riprese video affidate a Massimiliano Cangelli photographer.