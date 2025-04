Incidente sull'Andria-Bisceglie, indagato il 65enne alla guida della Mazda

È stato iscritto nel registro degli indagati l'uomo di 65 anni, di Andria, coinvolto nel drammatico incidente stradale avvenuto venerdì sera sulla strada provinciale 13, nel tratto tra Andria e Bisceglie, in territorio di Trani. Lo scontro è costato la vita a Rosa Mastrototaro, 63 anni, e a sua figlia Margherita Di Liddo, 32 anni, incinta al settimo mese. Entrambe erano originarie di Bisceglie.L'indagato, rimasto ferito nell'impatto, dovrà rispondere delle gravi accuse di omicidio stradale e interruzione colposa di gravidanza. La Procura di Trani ha inoltre disposto l'autopsia sui corpi delle due vittime: il conferimento dell'incarico al medico legale è atteso per mercoledì. Nel violento impatto è rimasto ferito anche Natale Di Liddo, marito di Rosa e padre di Margherita. L'uomo è attualmente ricoverato in ospedale, in ortopedia al Dimiccoli di Barletta, ma non sarebbe in pericolo di vita.Secondo una prima ricostruzione, la Mazda condotta dal 65enne – che viaggiava in direzione Andria – avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo l'auto su cui viaggiavano le vittime. Gli agenti della Polizia Locale di Trani, intervenuti per i rilievi, stanno lavorando per accertare con esattezza la dinamica dell'incidente.