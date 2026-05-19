Amministrative 2026, la Commissione parlamentare Antimafia segnala 28 candidature “impresentabili”: un caso riguarda Trani

La sentenza, viene precisato, non è definitiva.

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, laha reso noto l'esito delle verifiche effettuate sulle candidature presentate nei comuni chiamati al voto. Nel corso della seduta odierna, la presidente della Commissioneha comunicato che sono complessivamente 28 i candidati risultati in contrasto con il codice di autoregolamentazione adottato dalla stessa Commissione.Secondo quanto riferito, 21 candidature sarebbero risultate in violazione diretta del codice etico, mentre altre sette riguarderebbero candidati collegati a comuni precedentemente sciolti, nei quali gli stessi avrebbero ricoperto incarichi amministrativi incompatibili con i criteri previsti dal regolamento dell'Antimafia.Tra i casi esaminati compare anche un candidato pugliese. Si tratta di, inserito nella lista civica "a sostegno del candidato sindaco Angelo Guarriello per le prossime amministrative di Trani.Secondo quanto riportato dallaVerga risulta destinatario di una sentenza di condanna in primo grado a tre anni di reclusione per estorsione aggravata.