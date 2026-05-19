L’Itc “Aldo Moro” accoglie gli studenti di Piacenza: una giornata tra cultura, innovazione e scambio scolastico

Il giorno 9 maggio l'Itc Aldo Moro ha avuto il piacere di ospitare una delegazione di circa cinquanta studenti provenienti dall'Istituto Tecnico Economico "G.D. Romagnosi" di Piacenza, che nell'ambito di un progetto PNRR-PCTO, sono stati protagonisti di una giornata all'insegna della scoperta, della cultura e dello scambio tra scuole.Gli studenti ospiti sono stati accolti in auditorium dal Dirigente Scolastico prof. Roberto Diana e dalla prof.ssa Terry De Masi coordinatrice dell'evento, dal vicario prof. Antonio Cicciomessere che ha illustrato la progettualità del nostro Istituto, dalla prof.ssa Daniela Pastore referente dei progetti Erasmus, che da anni ci vede protagonisti sul territorio e infine dall'Assessora dott.ssa Irene Cornacchia che ha portato il saluto e il benvenuto dell'amministrazione comunale e del sindaco, sottolineando l'importanza di iniziative come questa, capaci di favorire l'incontro tra studenti, la valorizzazione del territorio e lo scambio culturale tra realtà scolastiche diverse. Durante la visita, gli ospiti hanno avuto modo di conoscere i diversi laboratori dell'Istituto. In particolare, nel laboratorio linguistico hanno assistito ad una lezione in lingua inglese, gestita e tenuta dalla professoressa Margherita Palmieri insieme ai suoi alunni della classe quinta RIM, vivendo così un'esperienza didattica coinvolgente e dinamica. Si sono recati nell'aula immersiva dove hanno potuto vedere un video realizzato dalla classe seconda F del professor Giovanni Petrone, utilizzando il programma Delightex Edu, che permette a studenti e insegnanti di costruire, programmare ed esplorare ambienti 3D in realtà virtuale e aumentata.Non sono mancati i complimenti per l'organizzazione dell'istituto e soprattutto per l'accoglienza ricevuta dai nostri alunni, che si sono distinti per preparazione, disponibilità e spirito di collaborazione.La mattinata è poi proseguita con una visita guidata del centro storico, durante la quale i nostri studenti, alunni delle classi quarta e quinta indirizzo TURISMO, hanno vestito i panni di guide turistiche e ciceroni, accompagnando i ragazzi di Piacenza alla scoperta delle bellezze e della storia della città. Gli alunni, preparati dalla prof.ssa Federica Paradiso, hanno guidato con competenza e passione i visitatori lungo tutto il percorso culturale.Il percorso ha toccato alcuni dei luoghi più significativi del territorio: il Castello Svevo, la cattedrale, il quartiere ebraico e la chiesa di Ognissanti. Proprio qui gli ospiti sono stati accolti da un templare che, attraverso un coinvolgente racconto, ha illustrato la nascita della chiesa, la storia dei Templari e le vicende dei crociati, regalando agli studenti un momento particolarmente suggestivo e ricco di fascino storico.La visita si è conclusa davanti alla cattedrale con la tradizionale foto di rito, simbolo di una giornata intensa e significativa, vissuta all'insegna della condivisione, della valorizzazione del patrimonio culturale e della collaborazione tra scuole