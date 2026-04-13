L'istituto Léontine e De Nittis accoglie gli studenti francesi del Lycée di Saint-Germain-en-Laye

Si avvia alla conclusione il progetto Erasmus+ che ha unito l'IISS "Léontine e Giuseppe De Nittis" di Barletta e il Lycée International di Saint-Germain-en-Laye in un percorso di scambio culturale che ha reso un gruppo di studenti italiani e francesi protagonista di un'esperienza intensa e profondamente formativa.Dopo la prima fase vissuta a Parigi tra novembre e dicembre, quando gli studenti barlettani hanno potuto immergersi nei luoghi dell'arte e della vita di Giuseppe De Nittis, mettendosi in dialogo diretto con una realtà scolastica internazionale, è ora la città di Barletta ad accogliere i ventiquattro studenti francesi giunti domenica 12 aprile insieme ad alcune loro insegnanti e alle due dirigenti dell'istituto parigino. Una reciprocità che rappresenta il cuore autentico del progetto: conoscere e riconoscersi attraverso l'incontro.Il programma delle attività in Puglia offre agli ospiti un'esperienza ricca e articolata: dalla visita a Castel del Monte nel giorno dell'arrivo, agli itinerari tra Trani e Barletta, fino all'affascinante scoperta di Canosa sotterranea. I ragazzi attraverseranno luoghi simbolo della storia e dell'identità del territorio, tra cattedrali, castelli e scorci sul mare. Particolarmente significativo l'incontro con il sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito presso il Palazzo di Città, segno di un dialogo concreto tra scuola e istituzioni.La giornata dedicata a Canosa, organizzata dall'assessore alla cultura del comune ofantino professoressa Mariacristina Saccinto, arricchirà notevolmente il percorso, dalla Basilica di San Sabino si procederà tra siti archeologici, cave, ipogei e momenti di accoglienza istituzionale presso il Teatro Lembo. Il rientro a Barletta riporterà al centro la figura del celebre pittore, con la visita a Palazzo della Marra e la presentazione di alcune sue opere da parte degli stessi studenti del Liceo artistico De Nittis. Un modo per rendere viva l'arte e trasformarla in esperienza condivisa.Accanto alla dimensione culturale, non mancheranno momenti di socialità e scambio diretto: laboratori didattici, attività sportive e creative, visite aziendali, corner culturali, momenti di festa e convivialità, con lo scopo ultimo di favorire legami autentici e amichevoli, dimostrando come l'Europa la si rafforza anche attraverso relazioni dal basso tra comunità giovanili che, parallelamente al lavoro delle diplomazie degli Stati membri, accompagnino l'accelerazione del processo di integrazione dell'Unione Europea.Il momento culminante sarà la cerimonia conclusiva del pomeriggio di mercoledì 15 aprile presso l'Istituto Léontine e Giuseppe De Nittis, pensata come una vera e propria festa dell'incontro, alla quale interverranno il sindaco della città di Barletta, Il dirigente dell'Ufficio VIII (provincia BAT) dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia dott., l'assessore alla cultura del comune di Barletta dott., la dirigente della sezione italiana del Lycée International di Saint-Germain-en-Laye dott.ssa, la dirigente del Collège les Hauts Grillets à sections internationales Mmee il dirigente del Léontine e Giuseppe De Nittische ha promosso insieme con l'Amministrazione comunale questa innovativa esperienza didattico-culturale che ha avuto come punto di riferimento la vita e le opere di Giuseppe e Léontine De Nittis.