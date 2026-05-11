Eccellenze al pianoforte, pioggia di premi per i talenti dell'Istituto Comprensivo di Trani

Note di orgoglio e talento quelle risuonate durante le recenti edizioni dei Concorsi Musicali Nazionali ed Internazionali svoltisi a Trani e Barletta. Tra i protagonisti assoluti spiccano gli alunnidei "percorsi ad indirizzo musicale" dell'I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio", in particolare quelli della classe di pianoforte guidata dalla prof.ssa Michela Preziosa, i cui allievi hanno letteralmente conquistato le giurie delle competizioni musicali "XXI Torneo Le Sarriadi 2026", "29^ Rassegna Nazionale Giovanissimi Talenti" e "1°Concorso Musicale Internazionale Francesco Somma", portando a casa una serie impressionante di riconoscimenti.Il successo è stato trasversale, coinvolgendo giovanissimi musicisti di diverse fasce d'età, a testimonianza di un percorso didattico solido, coltivato con passione e costanza sotto la guida esperta della loro docente.Il percorso di vittorie ha avuto inizio al "XXI Torneo Le Sarriadi" di Trani nella sezione "Solisti di Pianoforte", dove i giovani musicisti hanno conquistato giuria e pubblico.Ad aprire la scia sono stati i piccoli pianisti della prima classe (scuola secondaria di 1° grado): una splendida affermazione per Diego Sorrentino (1^C), che si è aggiudicato il 1º Premio, seguito dai brillanti Giovanni Germinario (1^B) e Alessandro Vitti (1^L), entrambi insigniti del 2º Premio per le loro promettenti esecuzioni.I risultati sono stati altrettanto brillanti nella seconda classe: l'esecuzione pianistica di Alessia Mitola (2^F) si è imposta all'attenzione della commissione che le ha conferito il 1º Premio.Un momento di particolare emozione è stato segnato dalla performance di Giorgio Giovanni Toto (2^G), che ha conquistato il gradino più alto del podio con il 1º Premio Assoluto, riconoscimento riservato alle esecuzioni che rasentano la perfezione.A chiudere in bellezza questo palmarès d'eccezione è stato infine Giuseppe Cottino (3^D), che ha confermato l'alto livello della classe di pianoforte aggiudicandosi un meritatissimo 1º Premio.L'onda di successo non si è fermata qui.Un capitolo di eccezionale rilievo è stato scritto da Gabriele Verrigni (2^C), che ha vissuto una vera e propria stagione d'oro. Il giovane pianista ha infatti sbaragliato tutti in due diverse competizioni musicali, ottenendo il massimo riconoscimento possibile: il 1º Premio Assoluto sia alla "29^ Rassegna Nazionale "Giovanissimi Talenti" di Trani, sia al Concorso Musicale Internazionale "Francesco Somma" di Barletta.Due vittorie che mettono in luce il delicato equilibrio tra "brillantezza tecnica e rigore classico" della sua performance.Una stagione inarrestabile di successi che rappresentano il coronamento di mesi di studio rigoroso e premiano l'ottimo lavoro didattico svolto.Un plauso speciale va alla loro insegnante di pianoforte, la prof.ssa Michela Preziosa, capace di impostare un percorso formativo d'eccellenza e di trasformare la tensione della competizione in un'occasione di festa e condivisione culturale.Trani celebra così una nuova generazione di musicisti che, con il loro impegno, rendono onore alla tradizione pianistica e al futuro della musica nel nostro territorio