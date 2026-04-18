"Brindiam con Gioia": il sipario della cultura si chiude in trionfo per i ragazzi dell’I.C. RBPD

Si è brillantemente chiuso un sipario importante per la nostra comunità scolastica: quello con l'attuale stagione del Teatro Petruzzelli, che ha portato gli alunni dell'I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" a vivere l'emozione de La Traviata di Giuseppe Verdi. Quest'opera lirica racconta il sacrificio e la redenzione di Violetta Valéry, una donna che rinuncia al suo unico vero amore, Alfredo, per onorare le convenzioni sociali dell'epoca. Inconfondibile è stato il suono degli archi: dapprima eterei, per descrivere la malattia di Violetta, e successivamente vibranti, per raccontarne la passione. Trionfali sono stati gli ottoni, che hanno accompagnato i momenti di festa e di drammaticità. Superbo, infine, è stato il canto, che ha permesso di passare dalla leggerezza del primo atto alla drammaticità del finale. Gli alunni hanno particolarmente apprezzato l'interesse che Verdi dedica nella sua Trilogia popolare agli emarginati, Violetta Valery in quest'opera.L'ammirevole esempio del grande compositore, che invita alla sensibilità nei confronti dei più deboli, è un obiettivo di alto spessore umano, formativo e culturale che l'Istituto Comprensivo RBPD si sforza di promuovere costantemente.Un sentito ringraziamento va innanzitutto al Dirigente Scolastico, il Prof. Giovanni Cassanelli, che ha reso possibile l'organizzazione di queste uscite didattiche di alto valore culturale. In qualità di musicologo ha anche offerto, ad alunni e docenti, una coinvolgente e appassionata guida all'ascolto, prima della visione dell'opera. Grazie anche ai professori Mogavero e Fasciano per la dedizione e la cura nell'educazione musicale dei ragazzi. Infine, rivolgiamo un pensiero speciale agli alunni del Comprensivo, in particolare delle classi terze di scuola secondaria. Vi abbiamo visto partecipare con entusiasmo e interesse crescente sin dal primo anno e oggi si conclude il vostro ciclo scolastico. La nostra speranza più grande è quella di aver gettato in voi il seme della conoscenza e un amore sincero per la cultura, che possa germogliare ovunque andrete! Per tutti gli altri, il sipario riaprirà a settembre per nuove avventure. Un plauso alla Fondazione Petruzzelli perché promuove queste iniziative.E adesso... "Brindiam con gioia" al successo di questa nuova riuscitissima e straordinaria opportunità educativa